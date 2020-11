GDDKiA szuka wykonawcy obwodnicy Pułtuska

Ogłoszenie o przetargu na wybór wykonawcy obwodnicy Pułtuska zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach - poinformowała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

“Mieszkańcy Pułtuska od lat zabiegają o budowę obwodnicy swojego miasta. Dzięki rządowemu Programowi budowy 100 obwodnic ich dążenia stają się rzeczywistością. Dzięki nowej obwodnicy w Pułtusku zwiększy się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zmniejszy zanieczyszczenie powietrza" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.



Obwodnica wyprowadzi przede wszystkim uciążliwy tranzyt z miasta. Średni dobowy ruch na trasie przez Pułtusk wynosi bowiem około 18 tys. pojazdów na dobę.



Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa blisko 20 km trasy. Będzie to około 16,8 km nowego fragmentu drogi krajowej nr 61 omijającego Pułtusk po zachodniej stronie oraz blisko 3 km drogi krajowej nr 57 poprowadzonej nowym śladem i omijającej Kleszewo oraz Przemiarowo.



“Pułtusk nareszcie odetchnie od natłoku samochodów, który codziennie przejeżdża przez środek miasta. (...) Będzie to droga ruchu głównego przyspieszonego z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu. Wyposażona zostanie w urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego" - wskazał cytowany w komunikacie Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.



Wykonawca wraz z obwodnicą wybuduje też węzły drogowe Kacice, Pułtusk Południe, Pułtusk Północ oraz Lipa - na rozwidleniu DK61 i DK57. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, obiekty inżynierskie, chodniki, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.



Obwodnica Pułtuska to jedna z dziewięciu obwodnic w województwie mazowieckim ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W przygotowaniu jest jeszcze osiem obwodnic: Ciechanowa, Łącka, Ostrołęki, Lipska, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia.