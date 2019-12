Duże zmiany w ruchu na budowie zakopianki

W piątek nastąpi skierowanie ruchu z tzw. starej zakopianki, czyli drogi krajowej nr 7, na lewą jezdnię budowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku między Lubniem i Naprawą w Małopolsce. Jednocześnie zamknięta będzie możliwość zjazdu z użytkowanej już S7 w Lubniu na dk7.

Zdjęcie Do końca budowy jest jednak jeszcze bardzo daleko /Jan Graczyński /East News

Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, nową, lewą jezdnią budowanej S7 o długości 7,6 km kierowcy będą się poruszać w dwóch kierunkach, po jednym pasie w każdą stronę, z ograniczeniem prędkości do 70 km/godz. i zakazem wyprzedzania.

Po dojechaniu do Naprawy trzeba będzie zjechać z S7 do drogi powiatowej, która została przebudowana do klasy G, aby mogła przejąć ruch. W trosce o bezpieczeństwo pieszych wybudowano na niej także chodniki. Tą drogą po ok. 500 m pojazdy dojadą do starej zakopianki, którą ominą budowę tunelu pod Małym Luboniem.

Od strony Podhala i Zakopanego kierowcy w Naprawie zjadą z dk7 na drogę powiatową. Ten kierunek ruchu będzie miał pierwszeństwo przejazdu. Po przejechaniu ok. 500 m wyznaczono wjazd na jedną jezdnię budowanej S7.

"Jeżeli ktoś się pomyli i w Naprawie nie skręci na drogę powiatową tylko pojedzie dalej dk7, nie musi nawracać. Dojedzie do Lubnia, gdzie znaki skierują go na drogę przez miejscowość Lubień do węzła na S7" - wyjaśniła rzeczniczka.

Pozostaje także możliwość kontynuowania jazdy dk7 od strony Krakowa. Aby się na nią dostać trzeba zjechać na węźle Lubień S7 i przejechać przez środek wsi Lubień, po czym wjechać na dk7 w okolicy budowy S7.

Budowa nowej zakopianki jest podzielona na trzy etapy. We wrześniu został oddany odcinek Rabka - Skomielna Biała poprowadzony częściowo na estakadzie, która miejscami ma 50 m wysokości. Kolejny odcinek, Lubień - Naprawa, jest właśnie oddawany do użytku po jednej jezdni.

Budowa nowej zakopianki od Lubnia do Rabki - Zdroju rozpoczęła się w 2016 r. Koszty wszystkich prac wyniosą ponad 2 mld 105 mln zł. Zakończenie wszystkich prac na tej drodze zaplanowane jest na 2021 r. Ostatnim etapem będzie oddanie odcinka tunelowego Naprawa - Skomielna Biała, którego koszt wyniesie prawie 1 mld zł.

Kolejny 16-km odcinek nowej zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu ma być gotowy we wrześniu 2023 r. Koszt inwestycji to 880 mln 100 tys. zł.(PAP