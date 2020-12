Będzie rozbudowa autostrady A4 i drogi S5

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 od Krzyżowej do Wrocławia oraz budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa – podał w komunikacie resort infrastruktury.

Zdjęcie /GDDKiA /

Jak wyjaśniono, oba postępowania dotyczą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz programem funkcjonalno-użytkowym (PFU).



"Województwo dolnośląskie bardzo mocno zyskuje dzięki inwestycjom drogowym. W budowie jest droga ekspresowa S3 między Bolkowem a Lubawką, kończy się przetarg na przebudowę południowej jezdni autostrady A18, a teraz ogłaszamy przetargi związane z autostradą A4 i drogą ekspresową S5. To krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach w tranzycie oraz ruchu lokalnym" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podkreślił, że ogłoszenie przetargów na prace przygotowawcze do poszerzenia dolnośląskiego odcinka autostrady A4 i do budowy drogi S5 to dobra wiadomość dla regionu.



"Pokazuje ona, że rząd spełnia swoje obietnice oraz realizuje odważne projekty. Poprawa jakości transportu na Dolnym Śląsku jest pilną potrzebą i dzięki tym przetargom zbliżamy się do realizacji tego celu" - powiedział Dworczyk, który jest posłem ziemi wałbrzyskiej.



Pierwszy przetarg dotyczy opracowania dokumentacji dla odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe o długości ok. 36 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R dla tego odcinka zostaną przeanalizowane warianty rozbudowy autostrady A4 w istniejącym śladzie.



Drugie postępowanie, ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie dróg S5 i A4, prowadzone jest jednocześnie dla odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz dla drogi ekspresowej S5 Bolków - Sobótka o długości ok. 50 km. W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5.

Zdjęcie /GDDKiA /



Pierwszy wariant przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie autostrady A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód oraz budowę nowej drogi ekspresowej S5. Wariant ten zakłada, że autostrada A4 będzie wyposażona w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym, a węzły i obiekty inżynierskie zostaną przebudowane. Droga ekspresowa S5 połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.



Drugi wariant przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od projektowanego węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Natomiast droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną obecnie drogą ekspresową S8 w węźle Olbrachtowice i z drogą ekspresową S3 w węźle Bolków.



Trzeci wariant przewiduje rozbudowę w istniejącym śladzie odcinka A4 od węzła Legnica Południe do projektowanego węzła Wichrów. Natomiast na odcinku od węzła Wichrów do węzła Stary Śleszów wariant ten przewiduje budowę autostrady A4 w nowym korytarzu. Autostrada A4 wyposażona będzie w dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. Droga ekspresowa S5 w tym wariancie połączy się z projektowaną autostradą A4 w węźle Mirosławice oraz z S3 w węźle Bolków.



"We wszystkich wariantach budowy lub rozbudowy odcinków A4 i S5 przebieg tras zostanie zaproponowany tak, aby przebiegały one możliwie jak najdalej od zabudowań, z zachowaniem dróg poprzecznych łączących miejscowości. Ponadto w wariantach 2. i 3., które przewidują budowę A4 w nowym korytarzu, uwzględnione będą m.in. odcinki całkowicie omijające obszary Natura 2000" - napisano w komunikacie.



Autostrada A4, droga ekspresowa S5 wraz z budowaną obecnie S3 i projektowaną S8 stworzą spójny układ komunikacyjny dróg szybkiego ruchu na Dolnym Śląsku. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2026-2029/30.



Autostrada A4 na terenie Polski ma ok. 666 km długości, tym samym jest najdłuższą autostradą w naszym kraju. Dolnośląski odcinek A4 od Wrocławia do Krzyżowej o długości ok. 105 km wybudowany został w latach 30. XX wieku, co sprawia, że jest najstarszym odcinkiem autostradowym w naszym kraju. Na niektórych fragmentach nie spełnia wymogów atostrady z braku pasa awaryjnego.

