Watykan przechodzi na elektromobilność

Do 2035 roku cała Europa zobowiązała do przejścia na elektryczną mobilność. Oznacza to, że za niespełna 11 lat w całej Unii Europejskiej sprzedawane będą tylko i wyłącznie auta elektryczne oraz te napędzane na wodorowe ogniwa paliwowe i paliwami syntetycznymi. Do zrównoważonej mobilności dążą jednak nie tylko producenci, co pokazuje przykład Państwa Watykańskiego. Do 2030 roku Watykan będzie stopniowo przekształcać flotę na auta bezemisyjne. Proces ten pomoże przyspieszyć Volkswagen, który w ręce Papieża Franciszka przekaże blisko 40 bezemisyjnych aut z rodziny ID.

Zdjęcie Volkswagen ID.3 po liftingu / Volkswagen / materiały prasowe

Volkswagen dostarczy blisko 40 samochodów z rodziny ID.

Do floty Watykanu dołączą modele ID.3, ID.4 oraz ID.5. Pierwsze sztuki zostały już przekazane osobiście w ręce Papieża Franciszka przez dr Christiana Dahlheima, prezesa zarządu Volkswagen Financial Services AG oraz Imeldę Labbé, Członka Zarządu ds. Sprzedaży, Marketingu i Obsługi Posprzedażnej w Volkswagen Samochody Osobowe.

Elektryfikacja flot staje się coraz ważniejsza na całym świecie. Fakt, że pracownicy Watykanu również będą jeździć modelami z rodziny ID., jest zaszczytem dla naszej marki i podkreśla atrakcyjność naszych pełni elektrycznych modeli. powiedziała Imelda Labbé podczas przekazania pojazdu w Watykanie

Zdjęcie Volkswagen ID.3 po modernizacji / Volkswagen / materiały prasowe

Papież Franciszek odebrał pierwsze auta. To Volkswageny ID.3 po liftingu

Pierwsze samochody, które trafiły do rąk Papieża Franciszka, to volkswageny ID.3 w wersji wyposażenia Pro Performance, których ceny w polskich salonach zaczynają się od 191 890 zł (od 164 890 zł w programie “Mój Elektryk"). Zasila je litowo-jonowy akumulator o pojemności 58 kWh, a napędza jeden silnik elektryczny przy tylnej osi, który generuje moc 204 KM i 310 Nm. Zasięg na jednym ładowaniu w cyklu mieszanym (wg. WLTP) wynosi do 430 km. Maksymalna moc ładowania ID.3 Pro Performance wynosi 120 kW.

Wersja Pro S, której ceny startują od 221 190 zł (od 194 190 zł w programie “Mój Elektryk") dysponuje większym akumulatorem (77 kWh) i w efekcie większym zasięgiem do 560 km na jednym ładowaniu. Maksymalna moc, z jaką można ładować baterię z wykorzystaniem prądu stałego to 170 kW.