Uwięzione w Tesli. Matka i córka wpadły w pułapkę nowoczesnej motoryzacji

Dwie Amerykanki - matka i 16-letnia córka postanowiły wynająć samochód od firmy Hertz by zrobić rundę po wybranych uczelniach. Mimo że zamawiały tradycyjny samochód z silnikiem benzynowym, na miejscu dostępna była tylko Tesla Model 3. Otrzymały egzemplarz z baterią naładowaną mniej niż w połowie, z zasięgiem 150 km. Był to ich pierwszy kontakt z samochodem elektrycznym.



Pułapka nowoczesności

Kobiety ruszyły w podróż, ale podczas jazdy i poszukiwania stacji ładowania bateria Tesli rozładowała się, a samochód w końcu się zatrzymał. Co gorsza, kobiety nie były w stanie otworzyć drzwi. Nie poinstruowano ich, że w Tesla Model 3 posiada specjalny przełącznik do otwierania drzwi, z którego należy skorzystać, gdy bateria jest rozładowana i nie działa podstawowe otwieranie - za pomocą przycisku.

Kobiety miały problem z opuszczeniem pojazdu, zadzwoniły po pomoc na infolinię firmy, ale nie uzyskały wsparcia. Pomógł im dopiero kierowca pomocy drogowej, który co prawda też nie znał prawidłowego sposobu awaryjnego wysiadania z Tesli, ale wiedział, że każdy amerykański samochód ma awaryjny uchwyt do otwierania bagażnika od wewnątrz. Wskazał to rozwiązanie pechowym użytkowniczkom wynajętego auta i dzięki temu udało im się wydostać.

Czy takie otwieranie drzwi to błąd producenta?

Choć można argumentować, że Tesla powinna lepiej edukować swoich klientów na temat funkcji awaryjnych, ważne jest również, aby kierowcy byli bardziej świadomi możliwości i ograniczeń nowoczesnych technologii. W tym przypadku brak wiedzy i doświadczenia doprowadził do niepotrzebnego stresu i niebezpieczeństwa.



Jak unikać podobnych sytuacji?

Jeśli planujesz wynająć lub kupić samochód elektryczny, warto zapoznać się z jego instrukcją obsługi i zrozumieć wszystkie funkcje. W przypadku Tesli i innych samochodów elektrycznych, ważne jest, aby wiedzieć, jak działa system ładowania i jakie są opcje awaryjne.

Na wszelki wypadek, oto film jak się otwiera drzwi w Tesli Model 3:

Co ciekawe, początkowo firma, która wynajęła samochód kobietom, obciążyła je kosztem ładowania po zwrocie pojazdu. Jednak po opublikowaniu historii w wiadomościach stacji CBS, kobietom zwrócono koszty poniesione w związku z wynajmem tego pojazdu, a Hertz zapowiedział przygotowanie materiałów, które rozwieją wątpliwości klientów nie mających wcześniej kontaktu z samochodami elektrycznymi.