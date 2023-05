Nietypowa wypożyczalnia samochodów elektrycznych. Wystarczy karta biblioteczna

Toyota bZ4X dostępna w bibliotece. Jak wypożyczyć taki samochód?

W miejskiej bibliotece fińskiego miasta Turku od niedawna można nie tylko wypożyczyć książki, ale również samochody. Władze miasta i Toyota Auto Finland Oy rozpoczęły pilotażowy projekt, w ramach którego będzie można wypożyczyć pojazd na kartę biblioteczną. Chętni będą mogli wybrać jeden z egzemplarzy Toyoty bZ4X.

Samochód można zarezerwować przez internet (maksymalnie jeden samochód). Elektryczną Toyotę odbiera się na dziedzińcu biblioteki i w tym samym miejscu następuje zwrot. Oprócz ważnej karty bibliotecznej (nieobciążonej zakazem wypożyczania) potrzebne jest również prawo jazdy kategorii B wydane na terenie Finlandii. Wypożyczający auto musi być pełnoletni.

Miasto Turku planuje osiągnąć neutralność klimatyczną do 2029 roku, a ważną rolę w spełnieniu tego celu odgrywają samochody bezemisyjne. Jednym z założeń projektu jest zachęcenie Finów do korzystania z takich rozwiązań. Toyota bZ4X będzie dostępna w tej nietypowej wypożyczalni w terminie od 8 do 28 maja. Projekt od pierwszych dni cieszy się sporym zainteresowaniem, więc jest szansa, że w przyszłości będzie kontynuowany.

Toyota bZ4X to jedyny elektryk w ofercie japońskiej marki

Toyota bZ4X to pierwszy model japońskiego producenta z napędem wyłącznie elektrycznym. Model jest oferowany w dwóch wersjach napędowych. W odmianie z napędem na przednią oś samochód generuje 204 KM i 265 Nm momentu obrotowego. Pozwala mu to na rozpędzenie się do setki w 7,5 sekundy. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 71,4 kWh zapewnia średni zasięg na poziomie 442-512 km (według WLTP).

W mocniejszej wersji Toyota oferuje napęd na obie osie. Dwa silniki dysponują mocą po 109 KM, dając łącznie 218 KM i 336 Nm momentu obrotowego. Do setki rozpędza się w 6,9 sekundy. Akumulator o tej samej pojemności, co w podstawowej odmianie, zapewnia średni zasięg na poziomie 415-461 km. W obu wersjach elektrycznego modelu maksymalna prędkość została ograniczona do 160 km/h.

Uzupełnienie energii zajmuje około 10 godzin podczas korzystania z normalnego gniazdka. Szybkie ładowanie (do 150 kW) pozwoli uzupełnić poziom baterii do 80 proc. nawet w pół godziny.

Ile kosztuje Toyota bZ4X w polskich salonach?

Toyota bz4X jest już dostępna w Polsce. Samochód kosztuje od 246 900 złotych w wersji z napędem na przednią oś, w najniższej odmianie wyposażeniowej. W tej specyfikacji klienci otrzymują między innymi automatyczną klimatyzację dwustrefowa, 18-calowe felgi czy kamerę cofania. Za odmianę z napędem na cztery koła i w topowej wersji wyposażeniowej (m.in. 20-calowe felgi, panoramiczny dach czy fotel kierowcy zapamiętujący ustawienia) trzeba zapłacić od 298 900 złotych.

