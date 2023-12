Niemieccy politycy: Powstrzymamy zakaz dla aut spalinowych

Spis treści: 01 Zakaz dla aut spalinowych od 2035 roku stoi pod znakiem zapytania

02 Uratują silniki spalinowe? Politycy mają plan

03 Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ich wynik będzie kluczowy

Zakaz dla aut spalinowych od 2035 roku stoi pod znakiem zapytania

Zakaz rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi w Unii Europejskiej od 2035 można jeszcze obalić - przekonuje Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. Okazuje się, że jeśli Wolna Partia Demokratyczna (FDP - Freie Demokratische Partei) zdobędzie większość w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, podjęte do tej pory decyzje będzie chciała odwrócić. Wynika to z faktu, że przegląd planów rozporządzenia jest zaplanowany na rok 2026.

Jeśli mojej grupie uda się uzyskać większość po wyborach europejskich, cofniemy zakaz dotyczący silników spalinowych przyjęty przez Parlament Europejski w tym okresie legislacyjnym. powiedział Weber w wywiadzie dla Mediengruppe Bayern

Zdjęcie O przyszłości aut spalinowych w UE zadecydują wybory do Parlamentu Europejskiego / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Uratują silniki spalinowe? Politycy mają plan

Reklama

Decyzje mają zostać podjęte na podstawie danych dotyczących liczby wybudowanych stacji ładowania i sprzedanych samochodów elektrycznych. Weber chce wykorzystać ten przegląd, aby obalić decyzję, która - jak podkreśla - była napędzana przez partie "czerwonych" i "zielonych" i doprowadziła do ogromnych niekorzystnych warunków konkurencji dla Unii Europejskiej.

Weber dąży do całkowitego uchylenia zakazu rejestracji aut spalinowych po 2035 roku. Na ten moment wiadomo tylko, że dopuszczalne będzie rejestrowanie nowych pojazdów z silnikami spalinowymi, pod warunkiem, że będą to silniki pracujące na paliwie syntetycznym. Jednakże, to dopiero początek drogi to uratowania "spalinówek".

Zanim porozumienie wejdzie w życie, Komisja Europejska będzie musiała przygotować odpowiednią ścieżkę legislacyjną, pozwalająca na wyłączenie samochodów na e-paliwa z zakazu rejestracji. Przepisy mają mieć status prawa delegowanego, a więc takiego, które jest nadrzędne wobec przepisów stosowanych w poszczególnych krajach członkowskich.

Zdjęcie / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ich wynik będzie kluczowy

Kolejne wybory do Europarlamentu będą bardzo ważne i mogą decydować o tym, czy zostaniemy skazani na elektromobilność czy jednak będziemy mieli prawo wyboru. Na jego wynik czekają również władze koncernów motoryzacyjnych. Świadczy o tym chociażby ostatnie oświadczenie Carlosa Taversa, dyrektora generalnego Stellantis. Koncern planuje zwolnić rozwój elektromobilności, bowiem - zdaniem Taversa - nie można wykluczyć możliwego odwrócenia opinii publicznej i polityki w sprawie samochodów elektrycznych w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego i Izby Reprezentantów USA.