Jakie są najlepsze samochody elektryczne?

Właściwie wszyscy obecni na naszym rynku producenci samochodów, od lat inwestują w rozwój elektromobilności. W efekcie wybór modeli elektrycznych lub dostępnych w elektrycznej odmianie, jest już naprawdę duży.

Rodzi to naturalnie coraz większy dylemat co do tego, który z nich warto wybrać. Aby pomóc kierowcom w podjęciu decyzji, największy niemiecki automobilklub ADAC, przygotował ranking przetestowanych przez siebie modeli. Został on podzielony na kategorie:

samochody miejskie

samochody kompaktowe

samochody klasy średniej

samochody klasy wyższej

Liczba modeli znajdujących się w zestawieniu jest naprawdę duża, choć i tak znalazłby się jeden czy dwa, który zabrakło w zestawieniu. My dodatkowo skondensowaliśmy informacje podane przez ADAC i wyszczególniliśmy pięć najważniejszych kwestii, które zamieściliśmy w poniższych tabelach:

ocena - ogólna ocena auta, w której wzięto pod uwagę wszystkie jego parametry (im niższa wartość, tym lepiej)

- ogólna ocena auta, w której wzięto pod uwagę wszystkie jego parametry (im niższa wartość, tym lepiej) ocena z ceną - ocena ogólna z uwzględnieniem oceny cząstkowej za cenę samochodu (im niższa wartość, tym lepiej)

- ocena ogólna z uwzględnieniem oceny cząstkowej za cenę samochodu (im niższa wartość, tym lepiej) zasięg - pierwsza wartość to oficjalny zasięg samochodu na jednym ładowaniu, według procedury WLTP, zaś druga to wynik uzyskany podczas testu ADAC

- pierwsza wartość to oficjalny zasięg samochodu na jednym ładowaniu, według procedury WLTP, zaś druga to wynik uzyskany podczas testu ADAC zalety - najważniejsze zalety modelu, wzięte z podsumowania jego testu

- najważniejsze zalety modelu, wzięte z podsumowania jego testu wady - największe wady modelu, wzięte z podsumowania jego testu

Na koniec zaznaczmy jeszcze, że na listach zalet i wad nie zawsze zawieraliśmy wszystkie, podawane przez ADAC. Wynika to z dość częstej niekonsekwencji, jaką dało się zauważyć. Przykładowo zapisywanie jako plus mocy ładowania wynoszącej 50 kWh, podczas gdy jest to wartość rozczarowująco niska, albo krytykowanie auta z dużym bagażnikiem za to, że ma "niepraktyczny" kufer. Jeden model chwalony jest za zwrotność, a jego bliźniak już nie, niektóre modele krytykowane są za wysoką masę własną, a większość nie (choć wysoka masa własna to jedna z nieodłącznych cech elektryków) - tym podobnych, niekonsekwentnych i mijających się z prawdą uwag, nie uwzględnialiśmy.



Najlepsze miejskie samochody elektryczne

W tej kategorii najlepiej poszło koreańskim modelom. Ciekawostką z punktu widzenia polskiego kierowcy jest Renault Twingo electric - podobnie jak wersja spalinowa, będąca bliźniakiem Smarta Forfour.

ADAC - miejskie elektryki Samochód ocena ocena z ceną zasięg zalety wady Hyundai Kona electric 2,1 2,2 484/435 km osiągi, zasięg, wyposażenie, gwarancja brak bagażnika z przodu, przeciętne wykończenie Kia e-Soul 2,1 2,2 452/390 km osiągi, zasięg, wyposażenie, gwarancja przeciętne wykończenie, brak możliwości montażu haka, cena Opel Corsa-e 2,1 2,0 359/280 km wyposażenie, zawieszenie, koszty eksploatacji cena, zasięg, mało miejsca z tyłu Peugeot e-2008 2,2 2,1 320/260 km przestronność, koszty eksploatacji, systemy bezpieczeństwa cena, zasięg Honda e 2,2 2,2 210/180 km zwrotność, wyposażenie zasięg Peugeot e-208 2,3 1,6 362/280 km koszty eksploatacji, wyposażenie zasięg, ilość miejsca z tyłu Opel Mokka-e 2,3 2,2 324/255 km koszty eksploatacji, wyposażenie zasięg, brak bagażnika z przodu Renault Zoe 2,5 1,6 390/335 km koszty eksploatacji, osiągi, asystenci duży spadek zasięgu pod obciążeniem Fiat 500e cabrio 2,5 2,1 300/245 km 5 gwiazdek w ekoteście ADAC, zwrotność gumowaty układ kierowniczy, mało miejsca z tyłu, niewielki bagażnik Dacia Spring 4,1 2,6 230/185 km 5 gwiazdek w ekoteście ADAC, niskie koszty eksploatacji 1 gwiazdka w crashteście, zasięg, jakość materiałów, wyposażenie z zakresu komfortu i bezpieczeństwa Renault Twingo electric 4,1 2,7 190/150 km niskie koszty eksploatacji, zwrotność hałas, brak szybkiego ładowania, nieprecyzyjny układ kierowniczy

Najlepsze kompaktowe samochody elektryczne

Wśród kompaktów podium należy do SUVów. Zaskoczeniem jest fakt, że eksperci ADAC gorzej ocenili Nissana Leafa w wersji, która ma mocniejszy silnik i większą baterię.

ADAC - kompaktowe elektryki Model ocena ocenaz ceną zasięg zalety wady Volvo C40 1,8 2,6 423/410 km bogate wyposażenie, wykończenie wnętrzea, komfort jazdy wysoka cena Kia Niro EV 1,9 2,2 460/410 km wypoasżenie, gwarancja, układ jezdny, przestronność z przodu materiały wykończeniowe, odgłos wiatru przy wyższych prędkościach Mercedes EQA 250 1,9 2,2 492/350 km komfort jazdy, miejsce z przodu, systemy asystujące cena, masa własna, niski uciąg Volkswagen ID.3 2,0 2,2 429/335 km komfort, osiągi, przestronność błędy oprogramowania, ergonomia, wykończenie, cena, przeciętny zasięg Cupra Born 2,1 2,2 427/295 km osiągi, komfort, przestronność ergonomia, przeciętny zasięg, cena Renault Megane E-Tech 2,1 2,2 450/365 km mocny i efektywny napęd, wyposażenie przeciętna widoczność Citroen e-C4 2,2 2,1 354/260 km komfort, wyposażenie, ilość miejsca z przodu przeciętny zasięg, cena, mało miejsca z tyłu nad głową Nissan Leaf 40 kWh 2,3 2,1 285/200 km wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, dopracowany napęd zasięg, cena Mazda MX-30 2,3 2,1 200/170 km wyposażenie, układ jezdny, wykończenie zasięg, widoczność, mało miejsc z tyłu MG5 2,4 2,4 380/315 km osiaągi, wyposażenie przeciętna wydajność, brak bagażnika z przodu, niski uciąg, przeciętne materiały Opel Combo e-Life 2,4 2,4 285/215 km bagażnik, praktyczność, wyposażenie zasięg Nissan Leaf 62 kWh 2,4 2,5 385/300 km osiągi, wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa duże zużycie energii, cena, ograniczona użyteczność bagażnika

Najlepsze elektryczne samochody klasy średniej

W klasie średniej również najlepiej oceniono SUVy. Inna sprawa, że większość aut w zestawieniu to właśnie SUVy lub crossovery, co jasno pokazuje kierunek rozwoju motoryzacji.

ADAC - elektryki klasy średniej Model ocena ocena z ceną zasięg zalety wady Skoda Enyaq Coupe 1,7 2,5 542/395 km wyposażenie, przestronność, komfort jazdy, zasięg wysoka cena, słaby uciąg BMW iX3 1,7 2,7 456/400 km wyposażenie, przestronność, osiągi, komfort, zużycie energii wysoka cena, ładowność, uciąg Volkswagen ID.5 1,8 2,3 534/400 km komfort, zwrotność, systemy bezpieczeństwa jakość wykonania, ergonomia Ioniq 5 1,8 2,5 481/390 km przestronność, szybkie ładowanie w sprzyjajacych warunkach, wyposażenie cena, brak tylnej wycieraczki BMW i4 1,8 2,6 584/490 km mocny i efektywny napęd, zasięg, jakość wykonania cena, ilość miejsca z tyłu Skoda Enyaq 1,9 2.2 542/395 km przestronność, komfort jazdy, wielu asystentów kierowcy niewielki uciąg Kia EV6 1,9 2,3 528/470 km wyposażenie z zakresu komfortu i bezpieczeństwa, szybkie ładowanie przeciętny komfort jazdy Polestar 2 1,9 2,3 551/480 km wyposażenie, systemy asystujące, osiągi cena, gwarancja Volkswagen ID.4 1,9 2,3 531/385 km komfort, zwrotność, wyposażenie wykończenie, cena, ergonomia Mercedes EQB 350 1,9 2,7 420/360 km osiągi, komfort jazdy, przestronność cena, brak haka Audi Q4 1,9 2,6 506/410 km komfort, zwrotność, bezpieczeństwo cena, przeciętne materiały Tesla Model 3 2,0 2,5 491/305 km prowadzenie, zużycie energii komfort jazdy, rozpraszająca obsługa Tesla Model Y 2,0 2,9 533/415 km osiągi, wyposażenie, przestronność rozpraszajca obsługa, wady fabryczne, komfort, zawodne systemy bezpieczeństwa Genesis GV60 2,0 3,0 466/365 km osiągi, wykończenie cena, brak sieci dilerskiej Jaguar iPace 2,0 3,1 470/365 km osiągi, prowadzenie cena, zużycie energii, wyposażenie Subaru Solterra 2,1 2,8 419/350 km bogate wyposażenie, prowadzenie, gwarancja hamulce, cena, zasięg przy niskich temperaturach Ford Mustang Mach-E 2,1 3,0 610/480 km przestronność, zasięg, wyposażenie komfort jazdy Mercedes EQC 400 2,1 3,1 429/335 wykończenie, przestronność, komfort, osiągi cena, zużycie energii

Najlepsze elektryczne samochody klasy wyższej

Wśród aut klasy wyższej i luksusowej również triumfuje SUV, ale większość ocenianych aut, to jednak limuzyny.

ADAC - elektryki klasy wyższej Model ocena ocena z ceną zasięg zalety wady BMW iX 1,6 3,6 633/610 km przestronność, osiągi, komfort, wykonanie cena Mercedes EQS 1,6 3,6 768/575 km przestronność, zwrotność, osiągi, komfort, bezpieczeństwo cena, widoczność Mercedes EQE 1.7 3,1 623/530 km komfort, zasięg, zwinność, bezpieczeństwo drogie ceny pakietów, niepraktyczne klamki, wyważenie hamulca BMW i7 1,7 3,6 623/545 km komfort, zasięg, osiągi, asystenci cena, rozmiary nadwozia Porsche Taycan 1,8 3,6 505/400 km komfort, prowadzenie, osiągi cena, brak haka, ilość miejsca z tyłu Audi e-tron GT 2,0 3,8 475/370 km komfort, prowadzenie, osiągi cena, brak haka, ilość miejsca z tyłu Mercedes EQV 2,4 3,5 356/325 km przestronność, komfort prowadzenie, cena, brak haka

