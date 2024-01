Spis treści: 01 "Mój elektryk" to nie wszystko. Ruszy kolejny program?

Jak informowaliśmy kilka miesięcy temu - na rok 2024 planowany jest zastrzyk do rządowego programu dofinansowania zakupu samochodów elektrycznych "Mój elektryk". Łącznie na ten cel ma zostać przeznaczonych 100 mln zł. To jednak nie wszystko. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wprowadzić także dopłaty do elektrycznych ciężarówek. Według branżowych źródeł - projekt nowego programu został już przekazany do konsultacji.

Zgodnie z propozycją NFOŚiGW, program ma zostać skierowany do przedsiębiorców planujących zakup nowych, bezemisyjnych pojazdów ciężarowych i powinien objąć zarówno modele o napędzie elektrycznym, jak i wodorowym. Chodzi to głównie o samochody kategorii N2 (o DMC do 12 ton) oraz N3 (o DMC powyżej 12 ton). Minimalny roczny przebieg pojazdu objętego dofinansowaniem ma wynosić co najmniej 50 tys. km.

Dofinansowanie będzie skierowane wyłącznie do przedsiębiorców i będzie udzielone w formie dotacji na zakup bezpośredni lub leasing. Wysokość subsydiów będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz wspomnianej kategorii nabywanych pojazdów. Dla dużych firm dofinansowanie może wynieść nawet 30 proc. kosztów kwalifikowanych, dla średnich do 50 proc., a dla małych do 60 proc. Jednocześnie maksymalna kwota dotacji przy zakupie samochodu ciężarowego kategorii N2 nie będzie mogła przekroczyć 400 tys. zł. W przypadku pojazdów kategorii N3 wielkość dotacji zostanie ograniczona do 750 tys. zł. Łączna suma pieniędzy przeznaczonych na cel to 1 mld zł.

Projekt jest niezbędny dla polskiego transportu ciężkiego

Propozycję NFOŚiGW w sprawie uruchomienia wsparcia dla rynku eHDV skomentowali eksperci Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). Ich zdaniem program dofinansowania dla bezemisyjnych ciężarówek jest niezbędny dla zachowania konkurencyjności polskiej branży drogowego transportu ciężkiego. Jednocześnie analitycy podkreślają, że wraz z subsydiami powinny zostać przeprowadzone zmiany regulacyjne.

Mowa tu m.in. o konieczności zniesienia opłat drogowych dla zeroemisyjnych ciężarówek, dopuszczeniu wjazdu takich pojazdów do stref ograniczonego ruchu, czy też zwiększeniu dopuszczalnej masy całkowitej eHDV. Konieczna jest także nowelizacja prawa prowadząca m.in. do usprawnienia przewlekłego procesu przyłączania ultraszybkich ładowarek do sieci elektroenergetycznej.