Nadchodzi Hyundai Ioniq 5 N. Lata bokiem i brzmi kosmicznie

Spis treści: 01 Nowy Hyundai Ioniq 5 N brzmi kosmicznie…

02 …i potrafi polecieć bokiem!

03 Ma dwa silniki i około 600 KM

Oficjalny debiut długo wyczekiwanego elektryka spod litery “N" zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z planem najnowszy bezemisyjny sportowiec ma doczekać się światowej premiery podczas tegorocznego Festiwalu Prędkości w Goodwood. Kolejny zwiastun to dowód na to, że jest na co czekać!

Nowy Hyundai Ioniq 5 N brzmi kosmicznie…

W najnowszej produkcji kompaktowy sportowiec daje się nam poznać w dwóch skrajnie innych środowiskach - na opustoszałych ulicach Seulu oraz na torze wyścigowym. Dynamiczny przejazd po mieście prezentuje zakamuflowany egzemplarz w nocnej scenerii, gdzie kierowca bawi się łopatkami redukując... biegi? Wygląda na to, że Ioniq 5 N będzie próbował symulować pracę dwusprzęgłowej skrzyni z i30 N. Jakby tego było mało, przy redukcjach możemy usłyszeć nawet międzygazy - czegoś takiego jeszcze nie grali.

…i potrafi polecieć bokiem!

Z kolei w torowym środowisku, miejmy nadzieję, że bardziej dla niego naturalnym, samochód wkleja się z zakręty, by chwilę później cały łuk pokonać bokiem. Fani sportowców spod znaku “N" na to właśnie czekali! Koreańska nowość zostanie bowiem wyposażona w system o nazwie “N Drift Optimizer", umożliwiający kontrolowany drift na torze z pomocą e-LSD na tylnej osi i systemowi “N Torque Distribution".

Ma dwa silniki i około 600 KM

Nowy Hyundai Ioniq 5 N jest oparty na płycie E-GMP, co oznacza, że za napędzanie tego kompaktowego diabełka będą odpowiedzialne dwa silniki elektryczne o łącznej mocy prawie 600 KM. Poza ogromną mocą klienci mogą się spodziewać twardego zawieszenia, precyzyjnego prowadzenia, wydajnych hamulców i przede wszystkim, ogromnej frajdy z jazdy. Rynkowy debiut już w połowie lipca!

