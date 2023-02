Elektryczny motocykl Hondy. Japończycy mają pomysł na problem małego zasięgu

W tym roku na rynek europejski trafi Honda EM1 e:. To pierwszy elektryczny model japońskiej marki, pojazd przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pokonują krótkie miejskie trasy, dojeżdżając do pracy lub na uczelnię.

Honda EM1 e:. Elektryczny motocykl z wymiennymi bateriami MPP

EM1 e: to pierwszy z całego szeregu elektrycznych motocykli Hondy, do 2025 roku Japończycy zamierzają zaprezentować przynajmniej 10 modeli bateryjnych motocykli.

Co ciekawe, EM1 e: będzie zasilany... wymiennym akumulatorem. Honda Mobile Power Pack (MPP) zapewnia 40 km zasięgu, po wyczerpaniu baterii MPP można prosto wyjąć z motocykla i zabrać do domu celem naładowania.

Zdjęcie Honda EM1 e: z wymiennym pakietem MPP / materiały prasowe

Uniwersalny baterie. Pasują do motocykla i koparki

Ale MPP można wykorzystywać nie tylko w motocyklu. Pakiet nadaje się do zastosowania w... elektrycznej mikrokoparce. Wprowadzony do oferty w 2022 roku, model PC01 marki Komatsu, przeznaczony jest do różnych prac w pobliżu ludzi, drzew, kwiatów i roślin ozdobnych, w tym do układania rur, kształtowania krajobrazu oraz prac rolniczych i hodowlanych.

Dzięki zasilaniu z baterii i wykorzystaniu silnika elektrycznego mikrokoparka generuje mniej hałasu i ciepła, a ponadto nie wytwarza spalin, co umożliwia wykorzystanie jej w różnych środowiskach pracy, nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz obiektów.

Zdjęcie Elektryczna mikrokoparka Komatsu z pakietem Honda MPP / materiały prasowe

Długi czas ładowania to największy problem elektromobilności. Jednym z pomysłów na jego rozwiązanie jest stosowanie wymiennych pakietów akumulatorów. Takie rozwiązanie stosują Chińczycy z wchodzącej na europejskie rynku marki Nio, podobny pomysł ma też Honda, która realizuje go wspólnie z Komatsu. Plan zakłada, że ten sam pakiet MPP może być stosowany w różnych rodzajach maszyn i urządzeniach budowlanych. Dysponując szeregiem pakietów, maszyna może cały czas pracować, podczas gdy rozładowane akumulatory podłączone są do ładowania.

Zdjęcie Elektryczna mikrokoparka Komatsu z pakietem Honda MPP / materiały prasowe

Riksze też jeżdżą na akumulatorach Hondy

Wymiana rozładowanego MPP na pełny ma dotyczyć również motocykli. W 2019 roku w Indonezji Honda rozpoczęła już testy takiego rozwiązania, a od lutego 2021, podobna usługa testowana była również w Indiach, gdzie MPP wykorzystywany jest przez trójkołowe taksówki (tzw. "riksze samochodowe"). Jako podstawowy środek codziennego transportu dla mieszkańców tego regionu, odpowiadają one za około 20% emisji gazów cieplarnianych, zatem stanowią kluczowe wyzwanie dla elektryfikacji.

Tworzona obecnie w Indiach sieć punktów wymiany akumulatorów Hondy umożliwi kierowcy rikszy zatrzymanie się w najbliższym z nich i sprawną wymianę prawie rozładowanego MPP e: na w pełni gotowy do działania.

Zdjęcie Stacja wymiany pakietów MPP / materiały prasowe

Zastosowań pakietu MPP może być więcej

Zadaniem MPP ma również być buforowanie energii, które przyczyni się do przezwyciężenia kolejnej bariery ograniczającej wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, a mianowicie trudności w utrzymaniu równowagi pomiędzy ilością wytworzonej energii, a rzeczywistym na nią zapotrzebowaniem.

Funkcja "buforowania" energii oznacza możliwość zrównoważenia podaży energii poprzez tymczasowe magazynowanie jej nadmiaru w akumulatorach MPP lub innych urządzeniach i wykorzystanie w godzinach niskiej podaży energii. Ponadto, w przyszłości Honda rozważa możliwość zwrotu energii elektrycznej, zmagazynowanej w MPP, do sieci, w sytuacjach braku rezerw mocy. Będzie to realizowane poprzez stacje wymiany akumulatorów.

