Dacia Spring najbardziej ekologicznym autem roku. Wyprzedziła nawet Teslę

Green NCAP jest organizacją zależną Euro NCAP, zajmującą się kwestiami środowiskowymi. Podobnie jak w testach Euro NCAP, każdy testowany samochód może otrzymać maksymalnie 5 gwiazdek. Ocena końcowa jest efektem ocen składowych obejmujących trzy kluczowe aspekty: zanieczyszczenie powietrza, efektywność energetyczna (zużycie paliwa/energii) i emisja gazów cieplarnianych. Im niższa wartość, tym wyższa nota. Maksymalna ocena za każdy z trzech indeksów to 10.

Dacia Spring - najbardziej ekologiczny samochód roku

Jak się okazuje najbardziej ekologicznym samochodem roku 2022 była… Dacia Spring. Ten mały i niepozorny samochód rumuńskiego producenta otrzymał łączną notę 5 gwiazdek. Kluczem do zwycięstwa była wysoka efektywność energetyczna (czyli niskie zużycie energii), za którą Spring otrzymał notę 9,8 (w kategoriach zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów cieplarnianych otrzymał najwyższe możliwe noty – 10). W efekcie łączna nota Dacii Spring wyniosła 9,9.

Reklama

Dacia Spring posiada silnik generujący 33 kW (45 KM) i 125 Nm momentu obrotowego. Napęd przekazywany jest wyłącznie na przednią oś. Prędkość maksymalna, jaką może osiągnąć ten samochód, wynosi 125 km/h. Ładując samochód za pomocą szybkiej ładowarki prądem stałym o mocy 30 kW, 80 proc. baterii osiągniemy w mniej niż godzinę. Z kolei korzystając z domowego gniazdka o mocy 2,3 kW naładowanie auta do 100 proc. ma zajmować mniej niż 14 godzin.

Green NCAP stwierdza, że 89 proc. energii elektrycznej pobieranej z sieci jest dostępne do zasilania silnika. Zdaniem organizacji świadczy to o sprawnym procesie ładowania i rozładowywania samochodu i niskich stratach energii.

Dacia Spring zwycięzcą. Tesla Model 3 wiceliderem

Mały samochód rumuńskiego producenta pokonał Teslę Model 3, która znalazła się na drugim miejscu z ogólną oceną 9,8. Samochód podobnie jak Spring otrzymał notę 10 w kategorii czystego powietrza, ale niższą za indeks efektywności energetycznej (9,6) oraz gazów cieplarnianych (9,8). Nieco niżej znalazły się NIO eT7, Renault Megane E-Tech i Cupra Born, które otrzymały identyczne noty – 9,6.

Pozostałe samochody elektryczne w zestawieniu, Audi Q4 e-tron i Ioniq 5, również otrzymały 5 gwiazdek. Tym, co najbardziej jednak dystansowało konkurencję od lidera zestawienia była wartość zużycia energii. Nie była ona na tyle niska by uzyskać wyższe noty. Przykładowo Audi Q4 e-tron otrzymało ocenę 9,2. Nie ma tu zaskoczenia. Mocne silnik elektryczne zużywają po prostu więcej energii niż malutki silnik Springa. Przykładowo Ioniq 5 dostępny jest z silnikami o mocy od 170 do 325 KM (wersja dwusilnikowa), a Audi Q4 e-tron - od 170 do 299 KM.

Jak stwierdził Aleksandar Damjanow z Green NCAP, modelem Spring "Dacia wyprzedza wielu innych producentów pod względem wpływu na środowisko".

***