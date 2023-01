Dacia Spring Extreme ma więcej mocy oraz skrzynię biegów

Spis treści: 01 Dacia Spring Extreme ma znacznie mocniejszy silnik

02 Stylistyczne nowinki Dacii Spring Extreme

03 Dacia Spring już osiągnęła sukces sprzedażowy

Dacia Spring Extreme ma znacznie mocniejszy silnik

Dacia zaprezentowała Springa w wersji Extreme, który choć nie jest "ekstremalny", to oferuje przede wszystkim znaczący przyrost mocy. Jego silnik generuje 65 KM, co obiektywnie jest niewielką wartością, ale przypomnijmy, że do tej pory kierowcom musiały wystarczyć 44 KM. Procentowy przyrost jest więc znaczący.

Powinno to przełożyć się na zauważalnie lepsze osiągi, niż przyspieszenie do 100 km/h w 19,1 s, jakie oferuje dotychczas dostępna wersja. Producent nie zdradził jednak jeszcze takich szczegółów. Wiemy jedynie, że zasięg Springa Extreme wynosi 220 km, czyli o 10 km mniej od słabszej wersji. Bateria w obu przypadkach jest identyczna.

Co ciekawe, producent podaje w swoim komunikacie, że silnik w nowym Springu współpracuje z "unikalną skrzynią biegów, która zwiększa moment obrotowy przekazywany na koła". Elektryki z natury nie potrzebują skrzyń biegów i wykorzystuje się w nich przełożenie stałe, ale spotykane są auta, które mają jakąś formę przekładni. Dacia nie wchodzi jednak w szczegóły, jak dokładnie działa to rozwiązane.

Zdjęcie Dacia Spring Extreme / materiały prasowe

Stylistyczne nowinki Dacii Spring Extreme

Spring Extreme wyróżnia się z zewnątrz nowym kolorem lakieru Slate Blue, miedzianymi detalami (relingi, lusterka, znaczek na tylnej klapie, wstawki w przednim zderzaku) oraz "topograficznymi" wzorami na plastikowych panelach.

Podobne wzory znajdziemy też na progach wewnętrznych oraz na gumowych dywanikach. Kontynuowany jest też motyw miedzianych dodatków, za sprawą wstawek na desce rozdzielczej oraz przeszyć foteli w tym kolorze.

Odmiana Extreme zastąpi w gamie wyposażenie Expression (wybierane przez 80 proc. klientów), a do jego seryjnego wyposażenia należy między innymi klimatyzacja, elektrycznie regulowane przednie szyby i lusterka, ogranicznik prędkości, a także system multimedialny z 7-calowym ekranem, nawigacją oraz kamerą cofania.

Zdjęcie Dacia Spring Extreme / materiały prasowe

W gamie nadal dostępna będzie bazowa wersja Essential z silnikiem o mocy 44 KM.

Dacia Spring już osiągnęła sukces sprzedażowy

Obecna na rynku od wiosny 2021 roku Dacia Spring cieszy się całkiem dużym zainteresowaniem. Sprzedano już ponad 100 tys. sztuk, a trzy czwarte zamówień złożyli klienci indywidualni. Producent przewiduje, że Spring znajdzie się na podium najpopularniejszych aut elektrycznych kupowanych przez osoby prywatne w 2022 roku. We Francji jest on na pierwszym miejscu.

