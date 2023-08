Amerykańskie miasto San Francisco już od dłuższego czasu pozwala firmom technologicznym na testowanie swoich rozwiązań z zakresu zautomatyzowanej jazdy w ruchu ulicznym. Jak się jednak okazuje - ciągły wzrost liczby samochodów bez kierowców może wkrótce spowodować zagrożenie dla samych mieszkańców metropolii.

Autonomiczne pojazdy utrudniają życie w San Francisco

Zachodnie media od dawna informują o kolejnych problemach związanych z użytkowaniem samochodów autonomicznych na drogach publicznych. Niektóre z samojezdnych taksówek wjeżdżają w zamknięte ulice i nie potrafią z nich zawrócić. Inne zatrzymują się na skrzyżowaniach, a nawet całymi grupami blokują drogi. Jak się okazuje - zaledwie kilka dni temu doszło do kolejnego zdarzenia, w którym autonomiczne taksówki firmy Cruise sparaliżowały ruch na jednym z większych skrzyżowań Wietrznego Miasta.

Reklama

Festiwal muzyczny powodem awarii autonomicznych taksówek

Jak poinformowały lokalne stacje telewizyjne, przyczyną problemu mógł być odbywający się nieopodal festiwal muzyczny. Natłok ludzi i spore ilości sprzętu elektronicznego miały spowodować ograniczenie przepustowości sieci bezprzewodowej, powodując opóźnienia w łączności z pojazdami. Wynikiem tego, taksówki firmy Cruise zatrzymały się na środku drogi i nie reagowały na żadne polecenia.

Wideo youtube

Chociaż korek udało się rozładować po około 20 minutach, sytuacja na nowo wywołała dyskusję dotyczącą przepisów i bezpieczeństwa związanego z testami autonomicznych pojazdów.

Autonomiczne taksówki to zagrożenie dla mieszkańców?

Już od pewnego czasu na samojezdne pojazdy narzekają bowiem służby ratunkowe miasta. Świadczą o tym liczne raporty, z których wynika, że interwencje do samochodów bez kierowców to niemal codzienność.

Po niedawnym zdarzeniu, do sytuacji odniósł się także Prezes Rady Nadzorczej San Francisco - Aaron Peskin. Zwrócił on uwagę, że zakłócenia w usługach komórkowych to wbrew pozorom nie jest rzadka sprawa i mogą wystąpić z wielu przyczyn - także w momencie wystąpienia klęski żywiołowej. W takiej sytuacji samochody autonomiczne mogłyby uniemożliwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym lub zablokować drogi ewakuacyjne.

Firma Cruise szybko zareagowała na zarzuty twierdząc, że dogłębnie bada przyczyny wystąpienia awarii w San Francisco. Trwają także prace nad nowymi rozwiązaniami, które w przyszłości miałyby ograniczyć lub nawet całkowicie zniwelować problemy związane z zakłóceniem łączności autonomicznych pojazdów.