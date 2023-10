Spis treści: 01 Wiceminister tankował do kanistrów. "Tylko 24 litry"

02 Polacy ruszyli na stacje, problem mają karetki

03 Kryzysu paliwowego nie ma. Za "problem" odpowiada opozycja

Rząd przed wyborami chciał zrobić dobrze kierowcom i utrzymuje dumpingowe ceny na stacjach. Problem w tym, że po tym, gdy Orlen oficjalnie zapewnił, że paliwa nie braknie i nie ma potrzeby, by tankować na zapas, Polacy ruszyli do dystrybutorów.

Zrobili to niezależnie od wyznawanych poglądów czy przynależności partyjnej. Na tankowaniu paliwa do umieszczonych w bagażniku kanistrów został przyłapany np. wiceminister sportu i poseł PiS Jacek Osuch.

Gdy zdjęcie trafiło do mediów, a sprawa stała się medialna, wiceminister znalazł sobie szybko wytłumaczenie. Zapewnił, że chociaż w bagażniku widać potężne zbiorniki na kilkadziesiąt litrów, to on zatankował tylko trzy razy po osiem litrów. "Ta ilość jest do agregatu, który w razie awarii zasilania pracuje dla koncentratora tlenu. Bardzo się cieszę, że w taki i nie tylko w taki sposób mogę pomagać innym" - wyjaśnił.