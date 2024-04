Pękła psychologiczna bariera. Paliwo nawet po 7 zł za litr

Chociaż w ubiegłym tygodniu średnie ceny paliw zaliczyły nieznaczne spadki, eksperci alarmują, że sytuacja ta była zaledwie chwilowa. Jak wynika z niedawnego badania przeprowadzonego przez analityków e-petrol.pl - aktualnie tankowanie benzyny 95-oktanowej jest o 3 grosze droższe niż w połowie kwietnia.

Ceny paliw w Polsce. Najdrożej na Mazowszu

Obecnie za litr benzyny 95-oktanowej zapłacimy średnio 6,65 zł. Nie zmieniła się natomiast średnia ogólnopolska cena oleju napędowego, która od miesiąca utrzymuje się na poziomie 6,69 zł/l. Jeśli chodzi o autogaz, to od końca lutego jego ceny na stacjach nie przestają spadać, choć skala zmian w tym okresie jest niewielka i wynosi zaledwie 6 groszy.

Na najniższe ceny paliw mogą liczyć kierowcy z Warmii i Mazur. Tam średni koszt tankowania benzyny Pb95 wynosi ok. 6,55 zł, a diesla 6,57 zł. LPG z ceną 2,74 zł za litr jest najtańsze w województwie świętokrzyskim. Po drugiej stronie stoi niestety Mazowsze, które wyróżnia się najwyższymi średnimi cenami benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego. Te wynoszą tam 6,75 i 6,78 zł za litr.

Niektórzy kierowcy zwracają jednak uwagę, że na wybranych warszawskich stacjach koszty tankowania benzyny i oleju napędowego przekroczyły już psychologiczną barierę 7 zł za litr. Jest tak m.in. na stacji Orlenu przy ulicy Bennetta, gdzie za litr standardowej benzyny 95 kosztuje 7,02 zł, czy na stacji Shell w Wilanowie, gdzie z kolei litr diesla został wyceniony na 7,12 zł. Wcześniej podobne stawki były już widoczne, jednak z reguły przy drogach ekspresowych i autostradach.

Zdjęcie Na wybranych stacjach koszty tankowania benzyny i oleju napędowego przekroczyły już 7 zł za litr. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Na stacjach rusza promocję na majówkę

Pewnym pocieszeniem dla kierowców może fakt, że niektóre sieci uruchomiły właśnie specjalne promocje na majówkę. Od 26 kwietnia do 5 maja uczestnicy programu Orlen Vitay mogą tankować paliwo ze zniżką 30 lub 40 groszy. Większy rabat przewidziano dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Promocja dotyczy zakupu benzyn i oleju napędowego.

Swoją ofertę na czas majówki przygotowała także sieć Circle K. Tu promocja obowiązuje dopiero od 30 kwietnia do 5 maja. Posiadacze karty lojalnościowej mogą skorzystać z rabatu 30 gr na benzynę i olej napędowy. Circle K obniża też ceny LPG - o 10 groszy.

Promocyjne ceny będą też obowiązywać na stacjach MOL, Moya oraz Amic Energy. W pierwszym przypadku uczestnicy programu lojalnościowego mogą zaoszczędzić od 10 do 15 groszy na litrze paliwa. W okresie od 26 kwietnia do 5 maja na stacjach paliw Moya można będzie także skorzystać promocji urodzinowej aplikacji Super Moya co da 20 groszy rabatu na tankowanie pod warunkiem zakupu kawy lub hot doga. Klienci sieci Amic Energy mogą skorzystać z 30 gr rabatu na paliwa oraz 5 gr na LPG.