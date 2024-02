Na tych stacjach jest chrzczone paliwo. Czy twoja jest na liście?

Spis treści: 01 Gorsza jakość paliw na stacjach

02 Diesel wciąż ryzykowny. LPG możesz tankować w ciemno

03 Jak chrzczone paliwo wpływa na silnik? Objawy problemów

04 Lista stacji paliw z odstępstwami od norm

Znamy już wyniki ubiegłorocznych kontroli Inspekcji Handlowej na stacjach paliw. Chociaż odsetek zakwestionowanych próbek wyraźnie wzrósł, kierowcy nie mają większych powodów do obaw. Co ciekawe, za "najbezpieczniejsze" paliwo uznać można LPG - w ubiegłym roku normy spełniały wszystkie pobrane do badań próbki autogazu. Najwięcej problemów wciąż przysparzać może zmotoryzowanym "chrzczony" olej napędowy

Gorsza jakość paliw na stacjach

Z najnowszych danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że w ubiegłym roku kontrolerzy Inspekcji Handlowej zakwestionowali jakość 1,7 proc. skontrolowanych próbek pobranych ze zbiorników stacji paliw. Wynik nie powinien szczególnie niepokoić polskich kierowców, ale wyraźnie zauważyć można w tym zakresie tendencję wzrostową - jakość paliw samochodowych w Polsce pogorszyła się już trzeci rok z rzędu. Dla przypomnienia - w 2022 roku UOKiK zakwestionowała 1,1 proc. pobranych próbek, a w 2021 roku wymagań jakościowych nie spełniało 1,03 proc. skontrolowanych próbek.



Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ubiegłoroczne rezultaty są dalece lepsze niż sytuacja, z jaką mierzyli się polscy kierowcy dekadę temu, gdy udział kwestionowanych przez Inspekcję Handlową próbek oscylował w okolicach 7-8 proc. Warto również przypomnieć, że dwie dekady temu - w 2003 roku - wymogów jakościowych nie spełniało w Polsce - uwaga - aż 30 proc. skontrolowanych próbek. Każdego roku w skali kraju do badań pobieranych jest między 2 a 3 tys. próbek paliwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości obiekt, w którym ujawniono złą jakość paliwa, kontrolowany jest powtórnie. Kontrolerzy Inspekcji Handlowej wracają też do niego w późniejszym czasie, by - kolejny raz - zweryfikować, czy problem został rozwiązany.

Diesel wciąż ryzykowny. LPG możesz tankować w ciemno

O długofalowym trendzie najlepiej świadczy fakt, że w całym ubiegłym roku - na kilkaset przebadanych próbek tego paliwa - nie zakwestionowano ani jednej próbki gazu płynnego LPG. Oznacza to, że czasu, gdy jazda na LPG wiązała się z loterią przy dystrybutorze dawno odeszły w niepamięć. Dziś nie ma już mowy o zauważalnej różnicy w osiągach czy problemach z filtrami po zatankowaniu autogazu na jakiejś "przygodnej" stacji w trasie. Bez zmian pozostała za to "tradycja" dotycząca - zauważalnie gorszej niż w przypadku benzyny - jakości oleju napędowego. Zdecydowana większość z zakwestionowanych przez kontrolerów w ubiegłym roku próbek dotyczyła właśnie jakości popularnego diesla.

Jak chrzczone paliwo wpływa na silnik? Objawy problemów

Najczęściej kwestionowanym parametrem badanego oleju napędowego była niewłaściwa temperatura zapłonu. Rodzi to np. niebezpieczeństwo zapłonu par w czasie tankowania. Część z zakwestionowanych próbek dotyczyło tzw. stabilności oksydacyjnej. Ma ona ogromny wpływ na powstawanie w zbiorniku osadów. Ich obecność bywa zabójcza dla kosztownych w naprawach elementów układu wtryskowego nowoczesnych silników wysokoprężnych, jak chociażby pompy wysokiego ciśnienia i - szczególnie - wtryskiwacze. Podobna sytuacja dotyczy zbyt dużej zawartości wody. Jej obecność przyspiesza korozję elementów układu wtryskowego i - zwłaszcza zimą - powodować może problemy z uruchomieniem (korek lodowy).

Najczęściej kwestionowany parametr w przypadku benzyn to niewłaściwa prężność par. Prowadzić to może do problemów z uruchamianiem i "dziur w mocy", a - w skrajnych przypadkach - unieruchomienia silnika (tworzenie się tzw. "korków parowych" - efekt "gotującej się" benzyny). W dłuższej perspektywie efektem może być szybsze zużycie silnika w następstwie rozcieńczania oleju ciężkimi frakcjami benzyny. Incydentalnie mówić też można o zaniżonej liczbie oktanowej (powoduje spalanie stukowe).

Lista stacji paliw z odstępstwami od norm

Niewłaściwa jakość oleju napędowego:



A.A. Pietrzyk, woj. mazowieckie, Gołębiów 24A — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu



Mobill, woj. lubelskie, Włodawa, ul. Chełmska 100 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu



Tanktir, woj. świętokrzyskie, Wąchock, ul. Starachowicka 108 — olej napędowy, przekroczona dopuszczalna zawartość wody



KARIMA — BIS, woj. małopolskie, Strzeżów 1 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu



Watis, woj. wielkopolskie, Turek, ul. Konińska 1 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu. Badanie pierwsze i powtórne



Orlen, woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, ul. Fordońska 32 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu



Eurobaza (Moya), woj. śląskie, Skoczów, ul. Cieszyńska 25 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

Benzol, woj. warmińsko-mazurskie, Biała Piska, ul. Mickiewicza 26 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

Poczta Polska S.A., woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, ul. Gajowa 99 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej



Dobkowski Paliwa, woj. podlaskie, Suwałki, ul. Mickiewicza 17 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne



Moya, woj. świętokrzyskie, Zawichost, ul. Ostrowiecka 36A — olej napędowy, przekroczona dopuszczalna zawartość wody

A.B., woj. pomorskie, Łeba, ul. Wybrzeże 11 — olej napędowy, niewłaściwa temperatura zapłonu

Tylka, woj. małopolskie, Rogoźnik, ul. Za Torem 23A — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Total (Avia), woj. mazowieckie, Radom, ul. 11-go Listopada 87 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu. Badanie pierwsze i powtórne

A.P.M. Malinowski, S. Langowska, woj. warmińsko-mazurskie, Świątki 38 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu. Badanie pierwsze i powtórne

Artmot, woj. zachodniopomorskie, Wałcz, ul. Wronia 16 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej



Maszk, woj. pomorskie, Kościerzyna, ul. Dworcowa 37 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne



Tramex, woj. mazowieckie, Dachowa 14A — olej napędowy, niewłaściwa temperatura zablokowania zimnego filtra

Niewłaściwa jakość benzyny:



Pieprzyk, woj. wielkopolskie, Wieleń, ul. Wolsztyńska 10 — benzyna, niewłaściwa prężność pary



BP, woj. wielkopolskie, Kalisz, ul. Złota 62 — benzyna, niewłaściwa prężność pary

AP Logistic, woj. wielkopolskie, Kalisz, ul. Wrocławska 26 — benzyna, niewłaściwa prężność pary



Gwara (BP), woj. mazowieckie, Młodzieszynek 36 — benzyna, niewłaściwy parametr lotności

Orlen, woj. podlaskie, Stawiski, Pl. Wolności 17 — benzyna, niewłaściwa liczba oktanów



STW, woj. wielkopolskie, Kalisz, ul. Wojska Polskiego 31 — benzyna, niewłaściwa prężność pary



Budex, woj. łódzkie, Będków-Kolonia 1 — benzyna, niewłaściwy parametr prężności pary