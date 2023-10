Na stacjach ciągle można zatankować taniej. Jest na to jeden sposób

Spis treści: 01 Jaki rabat na stacjach Shell?

Oczywiście chodzi tutaj o karty członkowskie programów lojalnościowych, które prowadzą różne sieci paliw. Po ich użyciu (zarówno w formie fizycznej, jak i za pomocą aplikacji) można liczyć na różnego rodzaju promocje, w tym niższe ceny na paliwo. Gdzie możemy zatankować taniej?

Jaki rabat na stacjach Shell?

Na przykład na stacjach Shell. W ramach akcji sieci klienci, którzy są uczestnikami programu Shell ClubSmart, będą mogli zyskać 30 gr rabatu na każdy litr paliwa Shell V-Power95 i Shell V-Power Diesel. Z promocji można skorzystać przez siedem dni w tygodniu. W ramach rabatu jednorazowo klient może zatankować maksymalnie 60 litrów. Każdy kolejny litr będzie już liczony po cenie regularnej. Rabatu nie otrzymamy, jeśli zatankujemy mniej niż 10 litrów. Przed zapłaceniem należy okazać kasjerowi lub samodzielnie zeskanować kartę (plastikową lub wirtualną). Z akcji promocyjnej można skorzystać "dowolną ilość razy".

Zdjęcie Taniej zatankujemy m.in. na stacjach Shell. / 123RF/PICSEL

Sieć zaznacza, że skorzystać z niej mogą osoby "dokonujące wyłącznie zakupu paliwa do baku pojazdu o maksymalnej masie 3,5 tony lub do atestowanego kanistra, który można zakupić m.in. na stacjach Shell". Promocja nie łączy się z innymi rabatami na paliwo, w tym ze zniżkami dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Sieć zaznacza również, że akcja prowadzona jest na wybranych stacjach.

Do 20 gr zniżki na stacjach Amic Energy

Własną promocję prowadzi również Amic Energy. W ramach promocji "TANIE ŚRÓDTANKOWANIE" w każdą środę, przez całą dobę, posiadacze zarejestrowanych kart Amic Club będą mogli zatankować taniej. W przypadku paliw Pb95 Pro i ON Pro rabat wynosi 20 gr na litrze. Tankując paliwa ON, Pb95, Pb98 możemy spodziewać się rabatu wynoszącego 10 gr na litrze. Promocja obejmuje również tankujących LPG. W tym przypadku obniżka wynosi 3 gr na litrze. Rabat naliczany jest po zeskanowaniu zarejestrowanej karty Amic Club. Sieć zaznacza, że promocja nie łączy się z innymi tego typu akcjami, w tym z rabatami, które przysługują użytkownikom kart flotowych.

Tańsze tankowanie na stacjach Circle K

Własną promocję wprowadził również Circle K. Zatankowanie 50 litrów paliwa wiąże się dla klienta z rabatem wynoszącym

10 gr na paliwa miles Diesel, miles 95 i SupraGAS

15 gr na paliwa milesPLUS 95, milesPLUS 98, milesPLUS Diesel, milesPLUS Diesel arktyczny

Ponadto kupując 100 litrów paliwa otrzymamy voucher na dowolną kawę lub hot doga, dzięki któremu zapłacimy za nie połowę ceny. Jeśli natomiast zatankujemy 150 litrów paliwa, otrzymamy rabat wynoszący 50 proc. na dowolną usługę na myjni automatycznej. Vouchery zostają wydane klientom w ciągu 48 godzin od dokonania transakcji. W ciągu jednego dnia może być udostępniony maksymalnie jeden voucher na każdy z rabatów. W ciągu dwóch miesięcy od dnia zarejestrowania pierwszego zakupu paliwa użytkownik może otrzymać maksymalnie dwa vouchery na każdy z rabatów. Dodatkowo każdy voucher jest dostępny maksymalnie do trzech miesięcy po jego wydaniu.

Zdjęcie Tańsze tankowanie czeka również uczestników programu rabatowego CIRCLE K EXTRA. / 123RF/PICSEL

Vouchery zostaną zrealizowane po tym, jak zadeklarujemy przy kasie chęć skorzystania z nich, a w trakcie płacenia użyjemy "identyfikatora przypisanego w programie CIRCLE K EXTRA". Innymi słowy musimy użyć karty członkowskiej lub aplikacji.

Mniej za tankowanie zapłacimy także na stacjach MOL

Klienci mogą zatankować taniej również na stacjach węgierskiej sieci MOL. W ramach akcji członkowie programu MOL Move otrzymują dwa kupony rabatowe, dzięki którym można zatankować paliwo w promocyjnej cenie. Program węgierskiej sieci ma kilka poziomów. Osoby, które posiadają poziom Green (mają od 0 do 999 zebranych w aplikacji punktów) paliwa EVO Plus mogą zatankować ze zniżką wynoszącą 5 gr na litr.

Posiadacze poziomu Silver (1000-2999 punktów) mogą zatankować paliwo ze zniżką wynoszącą 5 groszy na litrze w przypadku paliw EVO i LPG oraz 10 gr na paliwa EVO Plus. Na poziomie Gold (3000-5999 punktów) rabat na paliwa EVO i LPG wynosi 5 gr na litr, a na EVO Plus 15 gr na litr. Dodatkowo użytkownik otrzymuje różnego rodzaju kupony rabatowe na paliwo, które może wykorzystać. Jeden kupon można wykorzystać tylko na jeden rodzaj paliwa. Promocja obejmuje tankowanie do 100 litrów. Kupon możemy wykorzystać po wybraniu go w aplikacji w zakładce nagrody. Kliknięcie w kupon powoduje wyświetlenie kodu kreskowego, który należy zeskanować przy kasie.