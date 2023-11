Kierowców czeka niespodzianka. Chodzi o ceny paliw

Spis treści: 01 Przez miesiąc ceny paliw rosły

Przez miesiąc ceny paliw rosły

Na początku października kierowcy mogli spotkać się z wyjątkowo niskimi cenami paliw. Był to efekt działań Orlenu, odpowiedzialnego za 65 proc. krajowego rynku. Eksperci zarzucali koncernowi upolitycznienie kwestii paliw, którego celem było sztuczne zaniżanie cen w związku ze zbliżającymi się wówczas wyborami parlamentarnymi. Przestrzegali również przed ryzykiem znaczących podwyżek na stacjach po wyborach.

I choć Orlen przekonywał, że sytuacja na rynku wynika z przemyślanej strategii, szybko okazało się, że jeśli chodzi o rozwój sytuacji na krajowym rynku, rację mieli eksperci. Zaledwie kilka dni po wyborach ceny poszły w górę. W ciągu miesiąca koszt tankowania w Polsce wzrósł o niemal 10 proc. Eksperci zwracali uwagę, że były momenty, kiedy z tygodnia na tydzień ceny rosły o 20 groszy. Polski "cud cenowy" przeszedł do historii.

Pierwsza obniżka cen paliw od miesiąca

Jeszcze niedawno eksperci tłumaczyli, że z powodu niedawnych zawirowań w naszym kraju i w efekcie zaniżonych cen, Polska wciąż nie nadrobiła zaległości do rynków bazowych. W związku z tym, kiedy ceny paliw w innych krajach spadały, w Polsce wciąż rosły. W minionym tygodniu jednak ceny paliw na polskich stacjach po raz pierwszy od połowy października zanotowały obniżkę. Z danych przedstawionych przez portal e-petrol wynika, że średnie ceny paliw na polskich stacjach w zeszłym tygodniu wynosiły:

Pb 98: 7,09 zł za litr

Pb 95: 6,51 zł za litr

ON: 6,69 zł za litr

LPG: 3,07 zł za litr

To nie koniec spadków cen na stacjach paliw

Obniżki nie były zbyt duże - w zależności od paliwa wynosiły średnio od 2 gr do 5 gr. Jak jednak wskazują eksperci wymienionego wyżej portalu, nie jest to koniec spadków. Według nich wynika to z obecnej sytuacji na światowym rynku ropy naftowej. "Aktualnie surowcowi ciążą słabe wyniki głównych gospodarek globu, a brak optymistycznej perspektywy w tej sferze sugeruje możliwość dalszych obniżek, także na krajowych stacjach" - informuje portal.

Sytuacja na rynku w ujęciu globalnym przekłada się na ceny w hurtowniach, a to z kolei na te na stacjach. Według analityków e-petrol na przełomie listopada i grudnia spadki mają dotyczyć wszystkich typów paliw. Z najnowszej analizy portalu wynika, że między 27 listopada i 3 grudnia należy spodziewać się, że ceny paliw ulokują się w przedziałach:

Pb 98: 6,89-7,04 zł za litr

‌Pb 95: 6,37-6,49 zł za litr

ON: 6,58 - 6,70 zł za litr

LPG: 3,01-3,10 zł za litr.