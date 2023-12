Jeśli możesz, wstrzymaj się z tankowaniem. Jest szansa na 5 z przodu

W ubiegłym tygodniu, ceny paliw w polskich rafineriach zarejestrowały znaczący spadek. Cena benzyny bezołowiowej 95 obniżyła się o ponad 2,2%, osiągając najniższą w tym roku wartość 4675 zł netto za 1000 litrów. Olej napędowy również odnotował spadek ceny, kosztując średnio 5006,80 zł netto za 1000 litrów, co stanowi obniżkę o około 2,5%. Zmiany cen hurtowych bezpośrednio wpływają na ceny detaliczne na stacjach benzynowych. W efekcie, średnia cena benzyny bezołowiowej 95 w sprzedaży detalicznej wynosiła ostatnio 6,43 zł/l, co oznacza spadek o 4 grosze na litrze. Podobnie, cena oleju napędowego zmalała o 4 grosze, osiągając poziom 6,60 zł/l.

Ile będzie kosztowało paliwo w przyszłym tygodniu

Według prognoz e-petrol.pl, w nadchodzącym tygodniu kierowcy mogą oczekiwać dalszego spadku cen. Przewiduje się, że cena benzyny 95 może wynieść od 6,31 do 6,42 zł/l, zbliżając się do wartości poniżej 6 złotych za litr. Olej napędowy ma osiągnąć cenę w przedziale 6,50-6,61 zł/l. Co więcej, cena autogazu również ma spaść, z prognozowanymi wartościami w przedziale 2,93-3,00 zł/l. Warto zwrócić uwagę na wysokie marże detaliczne, które mają znaczący wpływ na ceny końcowe na stacjach. Obecnie, jak podaje e-pterol.pl, marża dla benzyny bezołowiowej 95 wynosi 45-50 groszy na litrze, a dla oleju napędowego około 30 groszy na litrze. Co ważne, przeciętnie w ciągu roku wynosiły one ok 10-14 groszy na litrze, co pokazuje przestrzeń, w której można liczyć na dalsze obniżki cen paliw na stacjach.

Globalne trendy rynkowe i decyzje OPEC+

Sytuacja na globalnym rynku paliw również ma wpływ na ceny w Polsce. Ostatnie decyzje Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC+) o redukcji wydobycia ropy naftowej nie miały znaczącego wpływu na ceny. Zamiast tego, obawy dotyczące słabnącego popytu na kluczowych rynkach, takich jak Chiny i Indie, przyczyniają się do utrzymania niskich cen ropy naftowej.



W świetle tych informacji, kierowcy mogą rozważyć opóźnienie zakupów paliwa, aby skorzystać z potencjalnych dalszych obniżek cen. Oczywiście ceny mogą się zmieniać w zależności od wielu czynników, jednak obserwacja trendów rynkowych może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nawet jeśli ceny hurtowe paliw spadają, czasami może być pewne opóźnienie, zanim te obniżki zostaną odzwierciedlone w cenach detalicznych na stacjach benzynowych.

Dlatego, choć istnieje potencjalna szansa na osiągnięcie cen poniżej 6 zł za litr paliwa, ważne jest, aby śledzić aktualne ceny i być przygotowanym na to, że spadki cen mogą nie być natychmiastowe. Można mieć jednak nadzieję, że w okolicach Świąt Bożego Narodzenia cena spadnie poniżej granicy 6 zł za litr, co byłoby dużym udogodnieniem w związku z rodzinnym charakterem świąt i podróżami do bliskich.