Na świecie paliwo drożeje, a w Polsce... tanieje

Światowe notowania kontraktów na ropę naftową WTI niedawno przekroczyły pułap 90 dolarów za baryłkę. Jak ostrzegają eksperci - to najwyższy poziom w tym roku. Pomimo tego, na polskich stacjach od pewnego czasu można zauważyć wyraźne obniżki.

Obecnie diesel jest najtańszy od przełomu czerwca i lipca tego roku, a jego cena w przeciągu ostatniego miesiąca spadła o ok 30 groszy na litrze. Podobna sytuacja tyczy się benzyny 95, której obecna cena w hurcie jest najniższa od początku 2022 roku. Dlaczego tak się dzieję?

Decyzje Orlenu niepokoją ekspertów

Analitycy stawiają sprawę jasno - wszystko wskazuje na to, że PKN Orlen postanowił zagrać w dosyć niebezpieczną grę. W momencie, gdy na całym świecie tendencja jest wyraźnie wzrostowa, polski koncern naftowy zdecydował się na obniżenie cen hurtowych paliwa. Chociaż sytuacja ta bez wątpienia jest na rękę kierowcom, wkrótce może zaszkodzić nie tylko rodzimym producentom, ale przede wszystkim gospodarce całego kraju.

W rzeczywistości bowiem, biorąc pod uwagę obecne ceny ropy na światowych rynkach i gwałtowne osłabienie złotego, koszt tankowania na polskich stacjach powinien być dużo wyższy. Jak informują niektórzy eksperci - gdyby Orlen naśladował to, co dzieje się np. z ceną diesla na innych rynkach, to dziś litr ON powinien kosztować na stacjach niemal 8 zł za litr. Tymczasem jego cena ledwo przekracza 6 zł.