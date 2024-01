Ceny paliw poniżej 6 zł. Kierowcy rzucili się na nową stację

Od kilku dni mieszkańcy Chełma mogą skorzystać z miejskiej stacji paliw. Jak informowały władze miasta, samoobsługowy punkt powstał, by przyczynić się do niższych cen na innych stacjach. Oznacza to, że na stacji możemy liczyć na znacznie niższe koszty tankowania.

Zdjęcie Ceny na miejskiej stacji paliw w Chełmie są znacznie niższe od tych, które możemy spotkać w innych punktach. /zdjęcie ilustracyjne/ / Adam STASKIEWICZ / East News