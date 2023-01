Ceny paliw na ferie. Po ile będziemy tankować jadąc na zimowy odpoczynek?

Analitycy BM Reflex przewidują, że w pierwszym tygodniu ferii paliwo na stacjach podrożeje o kilka groszy. W przypadku benzyny i diesla to będzie efekt wzrostu cen hurtowych od 13 stycznia i ewentualnych dalszych podwyżek - wyjaśnili. Rynek paliw Czy 5 lutego na stacjach braknie diesla? Na pewno będą "zawirowania"

Czekają nas niewielkie podwyżki cen paliw

"Obecnie średnie ceny na stacjach wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 - 6,52 zł/l (-2 gr/l), bezołowiowej 98 - 7,31 zł/l (bz), oleju napędowego 7,63 zł/l (-4 gr/l), autogazu 3,14 zł/l (+10 gr/l)" - poinformowali analitycy Refleksu.

Wskazali, że wciąż utrzymują się duże różnice w cenach paliw na poszczególnych stacjach i to nawet w ranach jednej sieci. "Niezależnie do rodzaju paliwa sięgają one nawet 60 gr na litrze" - dodali.

Z danych Refleksu wynika, że ceny paliw na większości stacji w minionym tygodniu podlegały nieznacznym wahaniom, a tam gdzie zmiany zostały wprowadzone, oznaczały obniżki cen benzyny i oleju napędowego.

Z kolei analitycy e-petrol.pl podali, że w przyszłym tygodniu ceny benzyny 98-oktanowej wynosić mogą na polskich stacjach 7,30-7,45 zł/l, a w przypadku najpopularniejszej benzyny 95 ceny ulokują się między 6,49 i 6,62 zł/l.

W cenach oleju napędowego przedział cenowy wynosić może 7,59-7,72 zł/l. Dla autogazu spodziewany przez nas poziom cen wynosić będzie 3,13-3,25 zł/l.

Coś niedobrego dzieje się cenami autogazu

"Wyjątek stanowi autogaz, który drożeje kolejny tydzień z rzędu i to o 10 gr/l. Sądząc po skali dokonywanych stopniowo zmian, wzrost cen autogazu będzie kontynuowany także w przyszłym tygodniu. W przypadku benzyny i diesla, po wzroście cen hurtowych od 13 stycznia, a zwłaszcza w sytuacji dalszych podwyżek, w pierwszym tygodniu ferii zimowych na stacje mogą wrócić kilkugroszowe podwyżki cen" - prognozują analitycy Refleksu.

