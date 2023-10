"Awaria dystrybutora" na polskich stacjach. Orlen obniża ceny w Czechach

Z relacji czeskich mediów wynikało, że czas oczekiwania na dojazd do dystrybutora wynosił nawet kilkadziesiąt minut. W Opawie natomiast zainteresowanie tańszym tankowaniem było na tyle duże, że kierowcy zmierzający na stację zablokowali rondo. Promocja na stacjach w Czechach nie trwała jednak zbyt długo. Jak podaje portal Aktualne.cz, ceny na dystrybutorach wróciły do normy w poniedziałek

Dlaczego ceny paliw na czeskich stacjach Orlenu spadły?

Według informacji przedstawionych przez wspomniany już denik.cz powodem wprowadzenia niższych cen na czeskich stacjach miał być fakt, że w polskich punktach Orlenu, znajdujących się przy granicy z Czechami, brakuje paliwa. Przyczynić się do tego mieli właśnie kierowcy z Czech, którzy przyjeżdżali oni tankować do Polski. Potwierdzają to słowa rozmówców portalu iDNES.cz, którzy stwierdzili, że gdyby nie wiadomość o niższych cenach na stacjach w Czechach, zapewne pojechaliby tankować do Polski.

Przedstawiciele Orlenu nie skomentowali tej niespodziewanej obniżki. Ivan Indracek ze Związku Niezależnych Pracowników Naftowych uważa jednak, że sytuacja ma związek ze zbliżającymi się w Polsce wyborami. "Tanie paliwo (...) nie ma związku z rynkiem czeskim. Spółka-matka Orlen w Polsce jest w 50 proc. własnością państwa, dlatego przed wyborami obecny rząd stara się, aby w nadchodzących wyborach (...) zdobyć jak najwięcej głosów" - cytuje wspomniany już iDNES.cz.

"Awaria dystrybutora" na polskich stacjach Orlenu

Orlen prowadzi ostatnio specjalną politykę cenową, zgodnie z którą na polskich stacjach utrzymywane są stosunkowo niskie ceny. Nie sposób nie zauważyć, że kontrolowana przez skarb państwa spółka zdecydowała się na taki ruch w okresie przedwyborczym. Choć koncern zapewnił, że paliwa nie zabraknie i nie ma potrzeby, by tankować na zapas, kierowcy ruszyli do dystrybutorów. Niskie ceny na stacjach Orlenu skusiły również mieszkających blisko polskiej granicy Niemców i Czechów. To zaś przełożyło się na problemy z dostępnością paliw na stacjach.

Choć oficjalnie Orlen i przedstawiciele rządu zaprzeczają doniesieniom o problemach, to warto przypomnieć, że na wielu stacjach w kraju na dystrybutorach pojawiły się kartki informujące o awariach urządzeń. Niedawno do Internetu wyciekła też instrukcja rozesłana przez Orlen do pracowników stacji paliw. Pisano w niej, by nie informować klientów o braku paliwa, a na wyłączonych dystrybutorach wywieszać kartkę z informacją o "awarii dystrybutora".