Zderzenie ciężarówek na drodze ekspresowej. Wszystko uchwyciła kamera

Wypadek miał miejsce w okolicy Ciecierzyna. Jak wynika z policyjnej informacji, kierowca ciężarówki marka Scania zatrzymał się na poboczu z powodu awarii pojazdu. Niedługo później uderzył w niego inny pojazd ciężarowy.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że prowadzący Scanią zauważył uszkodzenie jednego z kół. Mężczyzna zdecydował się zatrzymać pojazd na poboczu drogi ekspresowej, by przyjrzeć się usterce. Po chwili w stojący samochód uderzyła kolejna ciężarówka, tym razem marki DAF.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie, na którym widać opisywaną kolizję.

W wyniku zderzenia obie ciężarówki zostały mocno zniszczone, a wiele ich elementów znalazło się na jezdni. Nie zdołał ich ominąć kierujący Hyundaiem, e efekcie ten samochód również odniósł uszkodzenia.

Na miejsce zdarzenia zostały skierowane służby ratunkowe, w tym zespół ratownictwa medycznego, straż pożarna i radiowozy policyjne. Chociaż zderzenie wyglądało dramatycznie, nikomu nic się nie stało. Jednak sprzątanie po kolizji trwało aż trzy godziny, przez ten czas cała nitka drogi ekspresowej była zamknięta.

Na miejsce zdarzenia szybko zostały skierowane służby ratunkowe

Korzystając z sytuacji GDDKiA zwróciła się do kierowców o rozwagę. Warto pamiętać, że chociaż drogi ekspresowe są technicznie bardzo podobne do autostrad, obowiązują na nich nieco inne przepisy. Przede wszystkim szerokość pasa ruchu na drodze ekspresowej to 3,5 metra, a na autostradzie 3,75 m. Także dopuszczalna prędkość z jaką możemy się poruszać jest mniejsza i z reguły wynosi 120 km/h.

Węzły na autostradzie powinny być rozmieszczone w odstępie nie większym niż 15 km, a w pobliżu dużych miast nie większym niż 5 km. Na drogach ekspresowych jest to odpowiednio 5 i 3 km.

Na drogach ekspresowych i autostradach obowiązuje kategoryczny zakaz zatrzymywania się, zawracania, cofania oraz postoju pojazdu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni, a także ostrzec innych uczestników ruchu. Należy także wezwać pomoc pod numerem telefonu 19111.