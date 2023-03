Wydawało mu się, że jest bezpieczny. Nie docenił policyjnego psa

Spis treści: 01 Czołowe zderzenie Audi z Volkswagenem

02 Policyjny pies wytropił uciekiniera

03 Kierowco, nie prowadź pod wpływem Tak bardzo chciał uciec przed policją, że staranował radiowóz. Powodów miał wiele

Czołowe zderzenie Audi z Volkswagenem

Do zdarzenia doszło w dolnośląskim Grzymalinie. Wyprzedzający na łuku drogi kierowca Audi zderzył się czołowo z kierującą Volkswagenem. Dla kobiety całe zdarzenie zakończyło się wizytą w szpitalu.

Policyjny pies wytropił uciekiniera

Z kolei mężczyzna najprawdopodobniej chciał uniknąć odpowiedzialności za swój czyn i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Wśród "zwykłych" funkcjonariuszy, znalazł się również taki, który chodzi na czterech łapach - pies Pirs. To on wskazał zarośla, jako miejsce ukrywania się uciekiniera. Jak się okazało, psi węch nie zawiódł.

Sprawcą zdarzenia drogowego był dobrze znany funkcjonariuszom 35-letni mieszkaniec Miłkowic. Policjanci wielokrotnie musieli prowadzić za nim pościgi. Ostatnie spotkanie z funkcjonariuszami, mężczyzna miał zaledwie kilkanaście dni wcześniej. Wówczas nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a swoją ucieczkę zakończył w rzece. Bazując na swoich doświadczeniach w kontaktach z 35-latkiem, policjanci mieli przypuszczenia, że również tym razem jest on pod wpływem narkotyków. Przeprowadzili więc badanie narkotestem. Wynik był pozytywny. W związku z tym pobrana została mu krew do dalszych badań.

Zdjęcie Kierująca Volkswagenem trafiła do szpitala. Sprawca zdarzenia był pod wpływem narkotyków. / Policja

Oczywiście mężczyzna został zatrzymany, a następnie trafił do policyjnej celi.

Kierowco, nie prowadź pod wpływem

Funkcjonariusze przypominają, że prowadzenie pod wpływem narkotyków wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Za taki czyn kierowca może ponieść karę do 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli jednak, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, kierujący spowoduje wypadek drogowy, którego następstwem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, musi liczyć się z karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

