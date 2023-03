Warszawa coraz bliżej wprowadzenia strefy Tempo 30

Spis treści: 01 Strefy Tempo 30 jeszcze nie ma, ale ograniczenia prędkości do 30 km/h są

02 Strefa Tempo 30 to nie tylko ograniczenie prędkości

47 zmian po konsultacjach społecznych Miasto opublikowało właśnie wnioski z konsultacji społecznych dotyczących strefy Tempo 30. Oczywiście nie mogło być mowy o rezygnacji z tego rozwiązania. Natomiast zdecydowano o wprowadzeniu kilku zmian.

W Warszawie już dziś funkcjonuje wiele elementów spowalniających ruch drogowy - od pojedynczych progów, przez wyniesione skrzyżowania, aż do stref zamieszkania i Tempo 30, które obejmują całe kwartały ulic. Obecnie ok. 10 proc. sieci drogowej stanowią drogi, po których można poruszać się z prędkością mniejszą niż 50 km/h. Ponadto na wielu ulicach istnieją lokalne ograniczenia prędkości, które już dzisiaj tworzą nieformalną strefę Tempo 30 (np. osiedle Zacisze na Targówku). W efekcie aż 27 proc. warszawskich ulic to te, na których nie wolno jechać nawet 50 km/h.

Strefa Tempo 30 to nie tylko ograniczenie prędkości

Trzeba zdawać sobie sprawę, że strefa Tempo 30 oznacza nie tylko postawienie znaków ograniczenia prędkości, ale również szeregu instalacji utrudniających jazdę - progów zwalniających, skrzyżowań wyniesionych, do tego dochodzą zwężenia jezdni, zastępowanie skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu skrzyżowaniami równorzędnymi lub rondami itp. Liczyć się trzeba również z likwidacją części miejsc postojowych.

Konsultacje społeczne dla mieszkańców na temat stref Tempo 30 trwały od 14 października do 30 listopada ubiegłego roku. Opinie i uwagi do projektu mapy wprowadzenia stref ruchu uspokojonego można było zgłaszać mailowo lub osobiście - w punktach konsultacyjnych w Centrach Aktywności Międzypokoleniowej, gdzie przedstawiciele Biura Zarządu Ruchu Drogowego odpowiadali na pytania mieszkańców i zbierali ich opinie. W ramach konsultacji odbyły się również dwa spotkania online. O projekcie i konsultacjach dowiedzieć się było można z miejskich mediów społecznościowych.

47 zmian po konsultacjach społecznych

Uwagi z konsultacji społecznych uwzględnione zostały na miejskiej mapie stref Tempo 30. Takich korekt było 47. Najważniejsze z nich to ujęcie w strefach tzw. obwodnicy Gocławia, ul. Nałęczowskiej, na której niedawno zamontowano progi; czy ul. Radzymińskiej na odcinku tzw. Małej Radzymińskiej.

Zdjęcie Na czerwono drogi, po których będzie można jeździć najwyżej 30 km/h / Fot: UM Warszawa /

Strefa Tempo 30 nie zostanie natomiast wprowadzona na ulicach Kasprowicza, Pawińskiego czy Sokratesa, których przekroje, funkcja i odseparowanie ruchu pieszego od jezdni pozwalają na prowadzenie ruchu z prędkością 50 km/h.

Na stronach Urzędu Miasta Warszawy można znaleźć mapę planowanej strefy Tempo 30.

