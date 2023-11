Radiowóz przekroczył prędkość i wpadł na grupę Speed. "Surowe pouczenie"

Spis treści: 01 Radiowóz zatrzymany do kontroli. Co przeskrobali policjanci?

02 Przyłapała ich drogówka. Policjant przekroczył prędkość?

03 Skończyło się mandatem czy pouczeniem?

04 Czy policjant może zatrzymać policjanta?

Radiowóz zatrzymany do kontroli. Co przeskrobali policjanci?

Do sieci trafiło nagranie, na którym możemy zobaczyć niecodzienne zdarzenie, do którego doszło we wtorek, 7 listopada, na ul. Dworcowej w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie). Chwilę przed godz. 19.40 autor nagrania został wyprzedzony lewym pasem przez policyjny radiowóz. Jak dowiadujemy się z opisu filmu, samochód policyjny przez dłuższy czas jechał na równi z drugim autem, by przypadkiem nie wyprzedzić innego uczestnika ruchu przed przejściem dla pieszych. Zgodnie z taryfikatorem za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 1500 zł mandatu i 15 punktów karnych.

Reklama

Przyłapała ich drogówka. Policjant przekroczył prędkość?

Kierujący busem myślał trzeźwo, jednak po wjechaniu na wiadukt biegnący wzdłuż dworca PKP, jego czujność została uśpiona. Radiowóz w jednej chwili przyspieszył, by "wskoczyć" przed jadącego przepisowo kierowcę. Jego kierowca nie wiedział, że na skrzyżowaniu z ul. Szklarską czeka niespodzianka. Radiowóz został zatrzymany do kontroli przez patrol drogówki.

Wideo youtube

Niestety, na wysokości skrzyżowania film się urywa. Ostatnie co widzimy, to umundurowany policjant w odblaskowej kamizelce, który czerwonym lizakiem sygnalizuje policyjnemu autu, by zatrzymał się do kontroli obok nieoznakowanego BMW. Zdaniem internautów sprawę załatwiono polubownie:

“Jak zawsze było surowe pouczenie."

“Pewnie znajomych zobaczyli i chcieli pogadać.“

“Zapewne nastąpiło bardzo dotkliwe pouczenie.“

“Nie dostali żadnego mandatu, przecież to koledzy“

Czy policjant może zatrzymać policjanta?

Zgodnie z prawem na drodze wszyscy są równi i obowiązują ich te same przepisy. Policjant, który przekracza dozwoloną prędkość - także w służbowym aucie - powinien liczyć się z konsekwencjami. W 2023 roku za przekroczenie dopuszczalnej prędkości obowiązują następujące kary:

Przekroczenie prędkości do 10 km/h - 50 zł.

Przekroczenie prędkości o 11-15 km/h - 100 zł.

Przekroczenie prędkości o 16-20 km/h - 200 zł.

Przekroczenie prędkości o 21-25 km/h - 300 zł.

Przekroczenie prędkości o 26-30 km/h - 400 zł.

Przekroczenie prędkości o 31-40 km/h - 800 zł lub 1600 zł.

Przekroczenie prędkości o 41-50 km/h - 1000 zł lub 2000 zł.

Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h - 1500 zł lub 3000 zł.

Przekroczenie prędkości o 61-70 km/h - 2000 zł lub 4000 zł.

Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej - 2500 zł lub 5000 zł.

Podwójna wysokość kary dotyczy tzw. recydywy. Recydywistą jest kierowca, który w ciągu 2 lat popełnia wykroczenie tej samej kategorii.