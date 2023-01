Powstanie nowy odcinek S74. Jest wniosek o ZRID

Uzyskanie decyzji ZRID pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych, a także procedury związanej z wyceną i wypłatą odszkodowań za nieruchomości pod drogę. Planowane zakończenie robót to II połowa 2025 roku. Koszt inwestycji wyniesie ok. 537,7 mln zł.

Nowy odcinek S74 to łatwiejszy dojazd do Kielc

Odcinek S74 Przełom/Mniów - Kielce Zachód jest kolejną, po obwodnicy Opatowa, aktualnie realizowaną inwestycją w ciągu drogi ekspresowej S74 w województwie świętokrzyskim w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Inwestycja ma ogromne znaczenie nie tylko dla kierowców podróżujących tranzytem na trasie Łódź - Kielce - Rzeszów, ale kompleksowo rozwiązuje również problem dojazdu ze stref podmiejskich do Kielc.

Reklama

Aktualnie droga krajowa nr 74, na wjeździe i wyjeździe z Kielc w stronę Mniowa i Miedzianej Góry, jest często zakorkowana, ponieważ ruch tranzytowy nakłada się na ruch lokalny. Nowy dwujezdniowy przebieg S74 sprawi, że mieszkańcy gmin Miedziana Góra i Mniów sprawnie dojadą do stolicy województwa. Droga ekspresowa S74 usprawni przejazd między województwami łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Mieszkańcy Kielc i województwa świętokrzyskiego docelowo zyskają bezpieczne i szybkie połączenie z węzłami autostradowymi na A1 i A2. Dzięki inwestycji poprawi się również bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Nowy odcinek S74 - zakres inwestycji

W ramach inwestycji zaprojektowany i wybudowany zostanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 16,4 km, przebiegający przez teren gmin Mniów, Miedziana Góra i Strawczyn. Droga na fragmencie ok. 400 m, począwszy od miejscowości Przełom, biec będzie istniejącym śladem DK74. Następnie odbije w kierunku południowo-zachodnim i poprowadzona po nowym śladzie skomunikuje się z łącznicą węzła S7 Kielce Zachód, wybudowaną w ramach obwodnicy Kielc.

Zadanie obejmuje budowę dwóch węzłów drogowych Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą DK74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748) oraz budowę obiektów inżynierskich. Zaprojektowano m.in. osiem wiaduktów drogowych, trzy mosty, pięć przejść dla zwierząt dużych (w tym trzy zintegrowane z mostami), 14 przejść dla małych i średnich. Zbudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska, drogi dojazdowe oraz Miejsce Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Przełom.

Kolejne kilometry S74 w woj. świętokrzyskim

Od 2021 roku trwa realizacja w systemie Projektuj i buduj około 12-kilometrowej obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i DK9 z łącznikiem północnym w ciągu DK74 o długości ok. 3 km. W br. po uzyskaniu decyzji ZRID planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

Dobiega końca procedura związana przetargiem na realizację przejścia drogi ekspresowej S74 przez Kielce, które w przyszłości połączy istniejący odcinek S74 Kielce - Cedzyna z realizowanym odcinkiem Przełom/Mniów - Kielce Zachód. To oznacza, że w 2026 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji nieprzerwany ciąg ekspresowej trasy o długości ok. 28 km. W br. GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na realizację trzech kolejnych odcinków S74 w województwie świętokrzyskim.

***