Sezon motocyklowy trwa w najlepsze i jak co roku z ich udziałem dochodzi do okropnych wypadków na drodze. Często nie z nich winy, czego przykładem jest chociażby zdarzenie, do którego doszło pod koniec maja w Krojczynie. Policja właśnie udostępniła nagranie z kamery monitoringu, która uchwyciła to zdarzenie. Trzeba przyznać, że boli od samego oglądania.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu w miejscowości Krojczyn (gm. Dobrzyn nad Wisłą, nieopodal Włocławka) Wszystko dzieje się na oczach kierowcy Seata, niebieskiego Mercedesa Sprinter i innego motocyklisty. Na dodatek całe zdarzenie uchwyciła kamera zamontowana na przydrożnym budynku. Policja nie miała więc najmniejszych problemów z ustaleniem tego, kto zawinił.

Kierująca białym Renault Megane, przymierzając się do wykonania skrętu w lewo, nie upewniła się, czy może bezpiecznie wykonać manewr. W efekcie francuski hatchback wyjechał tuż przed nadjeżdżający motocykl. Kierujący jednośladem nie mógł już nic zrobić. Maszyna uderzyła w tylne prawe drzwi samochodu, a podróżujące srebrnym Kawasaki osoby przeleciały nad samochodem.

Kierujący Kawasaki 40-latek i podróżująca z nim 28-latka trafili do szpitala, ale to kobieta odniosła poważne obrażenia.

Kierująca Renault przez najbliższy czas nie wsiądzie za "kółko". Po zakończeniu interwencji policjanci zatrzymali jej prawo jazdy.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i dokładne upewnianie się, co do możliwości wykonania manewru skrętu czy wyprzedzania. To już kolejny wypadek z udziałem motocykla w niedawno rozpoczętym sezonie.