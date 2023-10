Potrącenie na przejściu w Wieliczce. Mercedes wjechał w matkę z dzieckiem

Spis treści: 01 Matka z dzieckiem potrącona na przejściu dla pieszych

Matka z dzieckiem potrącona na przejściu dla pieszych

Do zdarzenia doszło na ulicy Mickiewicza w Wieliczce. Na przejście dla pieszych weszła 40-latka pchająca wózek z dwuletnim dziecko. W tym czasie do pasów dojeżdżał Mercedes, który wjechał w ulicę z drogi poprzecznej, prowadzony przez 69-latkę. Kobiety nie zwróciły na siebie żadnej uwagi, w efekcie doszło do potrącenia.

Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Widać na nim, ze piesza idzie nie zwracając uwagi na samochód, a kierująca jedzie, jakby na przejściu nikogo nie było.

Choć całe zdarzenie wygląda bardzo poważnie, na szczęście, jak informuje policja, nikomu nic poważne się nie stało.

Całe zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Policjanci uznali, że w tej sytuacji winę ponosi kierująca. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym funkcjonariusze ukarali ją mandatem w wysokości 3 tys. złotych. Ponadto kobieta otrzymała 15 punktów karnych.

Te zasady zwiększają bezpieczeństwo na przejściach

Warto pamiętać, że w starciu z samochodem pieszy nie ma właściwie żadnych szans i to on poniesie konsekwencje zdrowotne, niezależnie od tego, czy ma pierwszeństwo, czy też nie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych zarówno kierowcy, jak i piesi powinni pamiętać o zastosowaniu się do kilku podstawowych zasad. Nierzadko pozwalają one na uniknięcie zdarzeń, które mogłyby zakończyć się tragicznie.

Kierowcy w rejonie przejść dla pieszych powinni pamiętać o:

zachowaniu szczególnej ostrożności, ponieważ w każdej chwili w rejonie przejścia może pojawić się pieszy

zmniejszeniu prędkości w taki sposób, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego

ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, albo wchodzącemu na to przejście

Piesi z kolei powinni pamiętać:

o tym, by zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że mogą w bezpieczny sposób wejść na pasy (warto tu pamiętać o zasadzie, która nakazuje nam spojrzeć w lewo, w prawo i ponownie w lewo).

o tym, że zabrania się im wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, również na przejściu dla pieszych

Ponadto kierowcy skręcający w prawo lub w lewo mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez jezdnię, nawet jeśli nie wyznaczono przejścia dla pieszych.



Policja apeluje o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego

Policjanci apelują, szczególnie teraz, tuż przed dniem Wszystkich Świętych, o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. "Prosimy o ostrożność, koncentrację, zwracanie uwagi na pieszych i dostosowanie się do zmian wprowadzonych na ten świąteczny czas. Dla własnego bezpieczeństwa i spokoju z wyprzedzeniem prześledźmy zmiany organizacji ruchu w obrębie cmentarzy" - radzą policjanci. Funkcjonariusze zwracają również uwagę, że kierowcy powinni być przygotowani na kontrole techniczne pojazdów, prędkości oraz stanu trzeźwości.