Nowe znaki na polskich drogach. Ich pojawienie się to historyczna zmiana

W kwietniu obradowała Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca przy Głównym Geodecie. Wynikiem jej prac jest podjęta 12 kwietnia specjalna uchwała, która weszła w życie 9 maja, gdy w Rosji obchodzony był "Dzień Zwycięstwa".



Uchwałą w Rosję. Żegnamy Kaliningrad, witamy Królewiec

"Nie chcemy w Polsce rusyfikacji i dlatego podjęliśmy decyzję o zmianie nazywania w naszym rodzimym języku Kaliningradu i obwodu kaliningradzkiego" - stwierdził w jednym z niedawnych wystąpień Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.



Uchwała zaleca, by przypadku miasta Kaliningrad na znakach stosowana była wyłącznie polska nazwa - Królewiec. Analogicznie ze znaków zniknąć też ma "obwód kaliningradzki", który zastępowany jest właśnie "obwodem królewieckim".