Nieletni pirat chciał zaimponować dziewczynie. Szybko go pokarało

Młodość rządzi się swoimi prawami, tak samo jak miłość. Chcąc zaimponować koleżance, 16-latek z powiatu nyskiego wsiadł “za kółko” starego BMW i rozpędził się na drodze wojewódzkiej do zawrotnych 180 km/h. Zgrywał twardziela, jednak kiedy zatrzymała go policja, nie do końca wiedział, jak się wytłumaczyć.

Zdjęcie Starym BMW gnał jak szalony. Nieletni pirat szybko się doigrał / Polska Policja / Policja