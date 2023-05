Mrugali, by ostrzec innych przed patrolem policji. Posypały się mandaty

Spis treści: 01 "Mruganie długimi" jest dozwolone. W pewnych okolicznościach

Mruganie światłami drogowymi generalnie nie stanowi nic sprzecznego z prawem, ponieważ jest to sposób na ostrzeganie kierowców jadących w przeciwnym kierunku o różnego rodzaju niebezpieczeństwach na drodze, np. zwierzętach czy przewróconych drzewach. "Mrugając długimi" możemy również zasygnalizować jadącemu z przeciwnej strony kierowcy, że ma niezapalone światła mijania, albo też, że jedzie z włączonymi światłami drogowymi i oślepia nas.

Kierowcy wykorzystują jednak mruganie światłami drogowymi również po to, by ostrzegać się przed kontrolą policji na danym odcinku drogi. Niestety, funkcjonariusze nie pochwalają takiego zachowania - nie uznają go za ostrzeganie o niebezpieczeństwie. Według nich informując w ten sposób kierowców o zbliżającej się kontroli ostrzegamy nie tylko tych, którzy przekraczają prędkość, ale również kierujących pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a także osoby, które nie posiadają uprawnień lub są ścigane listem gończym.

Policjanci z Piaseczna z akcją wymierzoną w kierowców ostrzegających przed kontrolą

Funkcjonariusze starają się walczyć ze zwyczajem "mrugania długimi", czego przykładem są policjanci z Piaseczna. Wraz ze Służbą Ratownictwa Specjalistycznego przeprowadzili akcję wymierzoną właśnie w kierowców ostrzegających przed kontrolą. Do działań wykorzystali drona.

Zatrzymani kierowcy tłumaczyli swoje zachowanie w bardzo różny sposób. Jeden z mężczyzn stwierdził, że widział sarnę i to właśnie przed nią ostrzegał innych zmotoryzowanych. Oczywiście policjanci widzieli całą sytuację z powietrza i wiedzieli, że żadnej sarny nie było. Z kolei kierująca BMW kobieta starała się przekonać funkcjonariuszy, że pomyliła światła z wycieraczkami. Inny ze zmotoryzowanych mruganie światłami tłumaczył natomiast... tikiem nerwowym.

Każda z kontrolowanych osób została ukarana mandatem w wysokości 200 złotych oraz czterema punktami karnymi. Ponadto w przypadku dwóch kierowców, ze względu na pozostawiający wiele do życzenia stan techniczny pojazdu, kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego

