GDDKiA ogłasza kluczowe przetargi. Chodzi o 110 km nowych dróg

Ambitny plan GDDKiA

GDDKiA ogłosiła plany przetargowe na 2023 r. Plan to niemal 565 km dróg, które trafią do fazy przetargu. Ich łączna wartość to ok. 28,6 mld zł.

Jedno z ogłoszonych dzisiaj postępowań dotyczy realizacji ponad 24-kilometrów drogi ekspresowej S11 Bobolice - Szczecinek. Połączy on budowane obecnie odcinki pomiędzy Koszalinem a Bobolicami z oddaną w 2019 r. obwodnicą Szczecinka. Będzie to też ostatni fragment S11 budowany w województwie zachodniopomorskim.

Kolejne trzy to zaprojektowanie i wybudowanie trzech odcinków drogi ekspresowej S74 o łącznej długości ok. 76 km. Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie Projektuj i buduj w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych.

Ogłoszony został również przetarg na dostosowanie do parametrów trasy ekspresowej istniejącej dwujezdniowej drogi krajowej nr 7 pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem pod Warszawą. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 9 km drogi ekspresowej S7.

Ponadto wystartował przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji niezbędnej do poszerzenia autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu. Inwestycja będzie realizowana w systemie tradycyjnym - najpierw przygotowany zostanie projekt, następnie ogłosimy przetarg na budowę.

Rzetelna wycena prac

GDDKiA zwraca uwagę, że podczas organizowanych cyklicznie spotkań z przedstawicielami branży wykonawczej, zawsze apeluje o profesjonalną wycenę składanych ofert. Również pod kątem aktualnych kosztów robót i materiałów oraz dostępności na rynku niezbędnych kadr oraz sprzętu.

Należy pamiętać, że nie zawsze wygrywa najtańsza oferta, a rzetelna wycena robót pozwoli na skuteczną i terminową realizację prac w przyszłości.

***