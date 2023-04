Efektem popularyzacji prywatnych wideorejestratorów, które podwieszone pod lusterkami nagrywają co dzieje się na ulicach, jest popularyzacja materiałów wideo, na których uwiecznia się przewinienia kierowców. Na YouTube nie brakuje kanałów, które prezentują całe kompilacje wykroczeń, często wraz z występującymi na ich skutek kolizjami drogowymi. Publikacja takich materiałów ma walor edukacyjny - oglądający takie materiały mają możliwość odświeżyć swoją wiedzę w kwestii przepisów ruchu drogowego, dzięki czemu będą mieli szansę nie powtórzyć błędów innych kierowców, jakie widzieli w filmie.

Błędy popełniają wszyscy - również stróże prawa

Niejednokrotnie w takich materiałach uwieczniano nieprzepisowe zachowania policjantów. Zdarza się, że takie materiały trafiają do ich przełożonych, którzy wyciągają konsekwencje prawne - karzą funkcjonariuszy co najmniej pouczeniem, a bywa, że i mandatami. Jednak często zdarza się również, że wyjaśnienia przygotowane przez komendantów można uznać za mocno dyskusyjne. Niech za przykład posłuży przypadek z Wrocławia, w którym wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych komendant komisariatu Wrocław Stare Miasto porównał do "pułapki ofsajdowej w piłce nożnej" i nie widział powodu do ukarania funkcjonariusza. Przykłady nagrań z policyjnych dronów, publikowane na stronach poszczególnych komend potwierdzają jednak, że wobec kierowców analogii do piłki nożnej raczej się nie stosuje.



Kompilacja policyjnych wpadek - materiał dydaktyczny?

Jeśli nagrania z wideorejestratorów mogą mieć walor edukacyjny dla kierowców, to mamy nadzieję, że tę komplikację obejrzą funkcjonariusze policji i też wyciągną odpowiednie wnioski. Wyprzedzanie przed przejściami dla pieszych, wjazd na skrzyżowanie przy zapalonym czerwonym świetle, jazda z nieprzepisową prędkością, nieprawidłowe wyprzedzanie, zawracanie w niedozwolonym miejscu, parkowanie sprzeczne z przepisami - lista wykroczeń uwiecznionych na filmie jest naprawdę długa. Oby takich zdarzeń było coraz mniej.



Wideo youtube





Policjant łamie prawo - gdzie to zgłosić?

Taki materiał należy przesłać na adres komendy wojewódzkiej. Policja przygotowała odpowiednią listę:



KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl

KWP Bydgoszcz: stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl

KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@gd.policja.gov.pl

KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl

KWP Katowice: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

KWP Kielce: stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl

KWP Kraków: stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

KWP Lublin: stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

KWP Łódź: stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

KWP Olsztyn: stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

KWP Opole: problemdrogowy@op.policja.gov.pl

KWP Poznań: stopagresjidrogowej@po.policja.gov.pl

KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@rz.policja.gov.pl

KWP Szczecin: stopagresjidrogowej@sc.policja.gov.pl

KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

W celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, wraz z materiałem filmowym należy podać jeszcze:

datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),

dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,

dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy.

