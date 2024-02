Coraz drożej na autostradzie A4. Rusza rozbudowa darmowej alternatywy

W ciągu ostatniego roku stawki za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice-Kraków zostały podniesione dwa razy. Na początku kwietnia 2023 roku stawka dla samochodów osobowych wzrosła z 13 do 15 zł na każdej bramce, a dla ciężarówek z 35 do 46 zł. Wtedy też zarządca drogi zaczął zachęcać kierowców do korzystania z płatności automatycznych. Kierowcy szybko dali się przekonać. Płacąc internetowo kierowcy osobówek na każdej bramce oszczędzali 3 zł.

Podwyżki na A4. W 2024 roku jest jeszcze drożej

Korzystanie z opłat automatycznych przełożyło się także na płynniejszy ruch na bramkach i pozwoliło udrożnić często zakorkowaną autostradę. Kiedy jednak automatyczne opłaty przeszły do porządku dziennego, poinformowano, że specjalna oferta dobiegła końca. Od 15 stycznia 2024 roku opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice-Kraków, wyglądają następująco:

w przypadku pojazdów o dwóch osiach, bez podwójnych kół i bez przyczepy - 15 zł;

w przypadku pojazdów o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej znajdują się podwójne koła - 27 zł;

w przypadku pojazdów o trzech osiach, mających podwójne koła na co najmniej jednej osi - 27 zł;

w przypadku pojazdów o więcej niż trzech osiach, z podwójnymi kołami na jednej z nich oraz pojazdów o trzech osiach z przyczepą - 46 zł;

w przypadku innych pojazdów do 3,5 tony - 46 zł; motocykle - 7 zł.

Darmowa alternatywa dla A4. GDDKiA podpisało umowę

Rosnące opłaty za przejazd autostradą A4 mogą frustrować tych, którzy z Krakowa do Katowic podróżują regularnie. Dla tych osób GDDKiA ma bardzo dobrą informacje - wyłoniony został właśnie wykonawca, który rozbuduje drogę krajową nr 94 w Olkuszu, znaną także jako "stara czwórka". DK 94 ma długość 675 km i przebiega przez kilka województw tj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie oraz podkarpackie.

Najkorzystniejszą z ośmiu zebranych ofert okazała się oferta złożona przez konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT, Masfalt i Drogomex - inwestycja pochłonie 217,5 mln złotych. To o ponad 30 proc. mniej, niż zakładał budżet GDDKiA (311,5 mln). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miała obawy, że oferta NDI jest zbyt niska. Wykonawca został więc poproszony o złożenie wyjaśnień - te finalnie okazały się niewystarczające dla GDDKiA, a oferta została odrzucona. Obowiązki wykonawcy NDI miała przejąć firma Strabag, jednak w postępowaniu odwoławczym Krajowa Izba Odwoławcza wskazała ofertę konsorcjum za najkorzystniejszą.

Przebudowa DK94. Wykonawca ma na to 2 lata

Teraz zadaniem wykonawcy będzie wzmocnienie nawierzchni drogi i podniesienie jej parametrów do nośności 11,5 tony na oś. W celu zapewnienia większego komfortu i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi, GDDKiA wybuduje dwa przejścia podziemne dla pieszych, a także przebudować i w razie konieczności dobudować nowe zatoki autobusowe oraz stworzyć sześć skrzyżowań.

Planowane jest również wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych, chodników i ekranów akustycznych, które w znacznym stopniu zredukują hałas. Wszystkie te działania będą miały na celu poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości drogi krajowej. Na wykonanie prac wykonawca będzie miał 24 miesiące, nie licząc przerw zimowych trwających od połowy grudnia do połowy marca.