Ciężarówka ze śmigłem turbiny wiatrowej zawaliła wiadukt

Do nietypowego zdarzenia doszło na budowanej drodze S3 między Wolinem a Dargobądzem. Ciężarówka wioząca potężne śmigło do turbiny wiatrowej nie zmieściła się pod budowanym wiaduktem. W efekcie doszło do jego zawalenia na naczepę ze śmigłem.

Zdjęcie Zestaw wykonujący przewóz śmigła do turbiny wiatrowej uderzył w budowany wiadukt / Marcin Bielecki / PAP