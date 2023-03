4800 zł mandatu za nieprawidłowe parkowanie. Straż miejska w akcji

Wrocławscy strażnicy miejscy mają tradycję regularnego informowania na swoim koncie w serwisie Twitter jakie efekty przynoszą ich interwencje. Podają szczegółowe informacje dotyczące liczby i wysokości mandatów nałożonych danego dnia, liczby założonych blokad i odholowanych pojazdów. Czasami wyniki są imponujące - zdarza się, że kwota dziennych mandatów potrafi przekroczyć 30 tysięcy złotych. Dla przykładu - 27 lutego strażnicy wystawili 108 mandatów na kwotę 32 150 zł.

Straż miejska uczy parkowania

Przy okazji funkcjonariusze podpowiadają mieszkańcom, czego lepiej nie robić, np jak nie parkować. Podają też przykłady kierowców, którzy szczególnie zasłużyli sobie na ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opisali na przykład przypadek mieszkanki Wrocławia, która postawiła swojego Mercedesa na miejscu dla osoby niepełnosprawnej przy ulicy Łaciarskiej. To ścisłe centrum miasta, obszar, na którym trudno znaleźć nawet płatne miejsce do parkowania, o bezpłatnym nie wspominając. Kierująca niemieckim SUV-em postawiła auto na kopercie, umieściła w widocznym miejscu kartę uprawniającą do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych i poszła załatwiać swoje sprawy.

Gdy strażnicy przeprowadzili kontrolę okazało się że kobieta posługiwała się kartą wystawioną dla jej matki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby faktycznie osoba uprawniona została przywieziona w to miejsce. Niestety, kobieta podróżowała sama. Co gorsza, szybki wgląd w zapisy monitoringu potwierdził, że tak samo skorzystała z karty jeszcze trzykrotnie w ciągu 7 dni.

Za używanie nie swojej karty parkingowej oraz postój pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych, kierująca została ukarana czterema mandatami na łączną kwotę 4 800 zł.

Parkowanie "na kopercie" przez osobę nieuprawnioną

Dla przypomnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mandat za parkowanie "na kopercie" przez osobę do tego nieuprawnioną wynosi między 500 a 800 zł, a wykroczenie to dodatkowo obciążone jest karą 5 punktów karnych. Dodatkowo karane jest też posługiwanie się kartą parkingową przez osobę do tego nieuprawnioną - to kosztuje 400 zł. Jeśli nakładający karę zdecyduje się na skorzystanie z pomocy sądu, maksymalna kara grzywny może wzrosnąć nawet do 2 tys. zł.

Kto może otrzymać kartę parkingową dla niepełnosprawnych

Obowiązujące od 1 lipca 2014 r. przepisy wprowadziły karty nowego typu, które dają wyłączne pozwolenie na parkowania w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Imienna karta jest przyznawana na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Osoby uprawnione do otrzymania karty parkingowej muszą mieć znaczny stopień niepełnosprawności i znacznie ograniczone możliwościami samodzielnego poruszania się.

Karta przysługuje również osobie do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się. Karty wydawane osobom indywidualnym są ważne przez 5 lat. Oprócz tego o kartę może się starać placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnością, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Takie karty są ważne przez maksymalnie 3 lata.

W tym przypadku samochód musi być własnością placówki i można jej używać tylko wtedy, gdy przewozi się osoby, którym placówka udziela wsparcia.



