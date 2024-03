Policja zarekwirowała auto pijanego kierowcy w czwartek. W piątek już oddała

14 marca weszły w życie, przygotowane jeszcze przez poprzedni, rząd przepisy o konfiskacie samochodów. Jeszcze zanim zaczęły obowiązywać, nowy rząd zapowiedział, że przepisy będzie chciał zmienić - przepadek samochodu ma być możliwy, ale nie obligatoryjny (obowiązkowy).

Konfiskata samochodów pijanych kierowców. Prawo martwe czy nie?

Ponadto wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w jednym z wywiadów powiedział, że ustawa będzie martwa, bowiem... brak do nich przepisów wykonawczych, które m.in. określają co dzieje się z samochodami do czasu wydania wyroku przez sąd. Dokładnie: gdzie zatrzymane samochody mają być przechowywane i kto ma za to płacić.

Słowa te prostował później minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który powiedział, że przepisy obowiązują i nie są martwe. A to oznacza, kierowca ma obligatoryjnie tracić samochód gdy:

prowadził samochód, mając w organizmie powyżej 1,5 promila alkoholu,

spowodował wypadek, mając powyżej 1,0 promila alkoholu,

jeździł pod wpływem alkoholu (powyżej 0,5 promila) w warunkach tzw. recydywy, czyli w okresie krótszym niż 24 miesiące od popełnienia identycznego przestępstwa.

Policja zatrzymała Volvo pijanego kierowcy. I już je oddała

Jednym z pierwszych kierowców, którzy "załapali" się na nowe prawo, był w czwartek mężczyzna prowadzący Volvo V40 w Krotoszynie. Ponieważ miał 3,2 promila alkoholu w organizmie, odholowano jego auto na parking strzeżony. Jednak już dzień później samochodu tam nie było.

- Po konsultacjach z prokuraturą samochód został wydany osobie godnej zaufania zgodnie z artykułem 228 Kodeksu postępowania karnego - powiedział rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. - Decyzja została podjęta, by parkowanie samochodu do czasu zakończenia procedury przepadku nie generowało kosztów Skarbu Państwa. Osoba, której ten samochód został przekazany, została zobowiązana do utrzymania tego samochodu w należytym stanie i przedstawienia go na każde żądanie czy to policji, prokuratury lub sądu. Sam kierowca oczywiście nie może korzystać z tego auta w żaden możliwy sposób.

- Procedurę przepadku opieramy o istniejące przepisy Kodeksu postępowania karnego. Jeśli w niedalekiej przyszłości powstanie rozporządzenie z przepisami wykonawczymi do zapisu ustawowego o przepadku to być może wówczas w tych przepisach będzie ta procedura związana z parkowaniem i przechowywaniem inaczej określona. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak Samochody pijanych kierowców trafią na licytacje. Jak kupić auto za pół ceny

Co dalej z nowymi przepisami?

Wygląda więc na to, że samochody pijanych kierowców będą swego rodzaju kukułczym jajem. Policjanci oczywiście nie będą ich oddawać zatrzymanym kierowcom, którzy już nie mają prawa jazdy, ale bardzo chętnie przekażą je rodzinie czy znajomym.



Jednocześnie to nie znaczy, że nowe prawo w ogóle nie działa. Gdy sprawa w końcu trafi do sądu, a sąd wyda wyrok (w prostych sprawach to kwestia miesięcy, w skomplikowanych, gdy dojdzie do poważnego wypadku, proces może trwać lata), samochód będzie ostatecznie konfiskowany. Oczywiście o ile obecny rząd nie wprowadzi zapowiadanych zmian.