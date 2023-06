Pijany 75-latek ciężko ranny po tym jak wjechał skuterem w traktor

Wiadomości "Aktywiści klimatyczni" uszkodzili ponad 50 aut. Niszczą zawsze te same modele

Pijany skuterzysta wjechał w traktor

Do zdarzenia doszło w czwartek w godzinach wieczornych w miejscowości Witoszyn (woj. lubelskie). Jak ustalili policjanci, 75-latek poruszający się skuterem Piaggio, nie zachował należytej ostrożności i najechał na ciągnik rolniczy z przyczepą. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał ciężkich obrażeń i został zabrany do szpitala.

To dopiero początek kłopotów mężczyzny, ponieważ badanie alkomatem wykazało, że miał on ponad promil alkoholu w organizmie.

Co grozi za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu?

Jak poinformowała puławska policja, funkcjonariusze czekają z postawieniem zarzutów mężczyźnie do momentu, gdy wyjdzie on ze szpitala. Za jazdę w stanie nietrzeźwości, czyli mając powyżej 0,5 promila, co jest przestępstwem, grozi nam:

grzywna, ograniczenie wolności lub więzienie do 2 lat

kara od 5000 do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

15 punktów karnych

zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat

O karze dla 75-latka zadecyduje sąd. Fakt, że spowodował on wypadek, prowadząc pod wpływem alkoholu, będzie dla niego dodatkowym obciążeniem, choć sąd z pewnością weźmie też pod uwagę fakt, że jedynym poszkodowanym w zdarzeniu był sam sprawca.

