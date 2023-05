Spis treści: 01 Zostawił samochód na parkingu. Kiedy wrócił, auta nie było

02 Zgłosił kradzież auta. Okazało się, że pojazd nie odjechał daleko

Zostawił samochód na parkingu. Kiedy wrócił, auta nie było

Do zdarzenia doszło w Serocku. Pewien mężczyzna, wracając do swojego, zaparkowanego pod jednym z bloków auta, zauważył, że pojazd zniknął. Wykonał więc telefon na policję i zgłosił, że samochód został skradziony. Informacja o kradzieży została przekazana do policjantów z całego powiatu legionowskiego.

Zgłosił kradzież auta. Okazało się, że pojazd nie odjechał daleko

Funkcjonariusze, którzy zjawili się na miejscu, przeprowadzili rozmowę ze zgłaszającym, a następnie zaczęli przeszukiwać okolicę. Szybko okazało się, że auta nikt nie ukradł, a za jego zniknięcie odpowiada... sam kierowca.

Policja informuje, że mężczyzna "źle zabezpieczył samochód", co oznacza, że najprawdopodobniej zostawił on pojazd "na luzie" bez zaciągniętego hamulca ręcznego. W efekcie auto stoczyło się z miejsca parkingowego. Podróż na dystansie 200 metrów pojazd zakończył w głębokim rowie.

Reklama

Zdjęcie Samochód stoczył się z miejsca parkingowego i pokonał jeszcze 200 metrów. / KPP w Legionowie /

Na szczęście w wyniku tej nietypowej sytuacji nikomu nic się nie stało. Samochód został ostatecznie wyciągnięty za pomocą holownika.

Policja nie informuje, czy kierowca został ukarany mandatem

***