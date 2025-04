Do czego służy tajemnicza klapka na drzwiach ciężarówki?

Tajemnicza klapka, którą można dostrzec w tylnych drzwiach ciężarówek, pełni bardzo praktyczną funkcję. Występuje głównie w pojazdach wyposażonych w systemy chłodnicze lub przyczepy typu izoterma. Drzwi takich pojazdów są wyjątkowo szczelne, co jest niezbędne do utrzymania odpowiedniej temperatury podczas transportu.

Co ciekawe, system wentylacji składa się z dwóch klap. Oprócz tej widocznej z tyłu pojazdu, istnieje również druga, umieszczona w przedniej części naczepy. Takie rozwiązanie zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza podczas jazdy.

Tylna klapa wykorzystuje zjawisko podciśnienia powstającego za poruszającą się ciężarówką. Jednak samo to nie wystarczyłoby do skutecznej wentylacji - każdy, kto jechał motocyklem lub kabrioletem blisko za ciężarówką na autostradzie wie, że w tym miejscu przepływ powietrza jest minimalny.

Choć nazwa “kocia klapka” może sugerować, że przez otwór można zajrzeć do środka lub że małe zwierzę mogłoby się tam dostać, w rzeczywistości jest to niemożliwe. Za klapą znajduje się kratka wentylacyjna lub zabezpieczenie ze stali nierdzewnej, które uniemożliwiają dostanie się do wnętrza.