Wkrótce koniec zniżek na autostradzie A4. Ile zapłacimy za przejazd?

Koniec mniejszych opłat na autostradzie A4

Ostatnie podwyżki na odcinku Kraków-Katowice autostrady A4 miały miejsce 3 kwietnia 2023 roku. Wtedy to stawka dla samochodów osobowych wzrosła z 13 do 15 zł na każdej bramce, a dla ciężarówek z 35 do 46 zł. Udogodnieniem miała być zniżka za korzystanie z płatności automatycznych. W momencie jej zastosowania kierowca osobówki mógł oszczędzić 3 zł na każdej bramce. Niestety już za kilkanaście dni wspomniane rozwiązanie przestanie funkcjonować.

Informacje dotyczące zniesienia zniżek za płatności automatyczne na autostradzie A4 Katowice-Kraków zostały opublikowane w oficjalnym serwisie spółki Stalexport - zarządcy wspomnianej drogi. W ogłoszeniu czytamy:

Z dniem 16 stycznia 2024 roku zniesiona zostanie preferencyjna stawka opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice-Kraków pojazdami kategorii 1 (innymi niż motocykle), promująca od 1 stycznia 2020 r. wykorzystanie płatności automatycznych (A4Go, Telepass i videotolling).

Reklama

Oznacza to, że od 16 stycznia 2024 roku stawka opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów osobowych wyniesie 15 zł., niezależnie od tego, w jaki sposób uiścimy opłatę. Stawka ta będzie obowiązywała na każdym placu poboru opłat - zarówno w Mysłowicach, jak i w Balicach.

Firma obsługująca autostradę A4 na odcinku Katowice-Kraków zaznaczyła jednocześnie, że od 16 stycznia 2024 r. opłata za pakiet 20 impulsów do urządzenia A4Go będzie wynosić 300zł. Co jednak ważne - osoby, które zakupiły pakiet w opcji prepaid w terminie do 15 stycznia 2024 r. nie będą musiały wnosić żadnych dodatkowych opłat do wspomnianych impulsów.