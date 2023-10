Ruszyła budowa nowego odcinka drogi S19. Pierwszego w woj. podlaskim

Spis treści: 01 Ruszyła budowa kolejnego odcinka drogi S19

W ramach inwestycji powstanie 9-kilometrowy odcinek posiadający dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu na każdej. Nośność bitumicznej nawierzchni ma wynosić 11 ton na oś. Dodatkowo zbudowany zostanie również jednojezdniowy fragment drogi krajowej nr 66 stanowiący łącznik do istniejącej DK19.

Powstaną również dwa nowe węzły drogowe.

Bielsk Podlaski Północ - na skrzyżowaniu z istniejącą DK19 (docelowo drogą wojewódzką). W miejscu połączenia przewidziano budowę ronda umożliwiającego powiązanie drogi ekspresowej z istniejącym układem drogowym.

Bielsk Podlaski Zachód - na skrzyżowaniu z DK66 w kierunku zachodnim, projektowaną DK66 (planowana obwodnica Bielska Podlaskiego) w kierunku wschodnim oraz na kierunku północnym wlot do Bielska Podlaskiego starodrożem DK66 (przyszła droga wojewódzka).

Taki układ drogowy umożliwi wyprowadzenie tranzytu poza centrum Bielska Podlaskiego.

Zdjęcie Budowa drogi S19 / GDDKiA

Droga S19 na południe od Białegostoku

Odcinek Haćki - Bielsk Podlaski jest pierwszym fragmentem S19 na południe od Białegostoku, na którym ruszyły prace. Cztery inne odcinki S19 na tym kierunku czekają na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które są obecnie procedowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Są to fragmenty:

Bielsk Podlaski Zachód - Boćki (długość ok. 12,2 km.)

Boćki - Malewice (ok. 15,9 km.)

Malewice - Chlebczyn (ok. 25,1 km.)

Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66 (jedna jezdnia, dł. ok. 6 km., klas GP)

Budowa drogi S19 w województwie podlaskim dopiero się rozpoczyna. Obecnie stan realizacji poszczególnych odcinków wygląda następująco:

Kuźnica - Sokółka, długość ok. 15,8 km (w tym 10,6 km S i 5,2 km dwujezdniowej GP), trwają prace budowlane;

Sokółka - Czarna Białostocka, ok. 24,1 km, w przetargu;

Czarna Białostocka - Białystok Północ, 13 km, w przetargu;

Białystok Północ - Dobrzyniewo, ok. 8,8 km, w przetargu;

Dobrzyniewo - Białystok Zachód, ok. 10,2 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Białystok Zach. - Białystok Księżyno, ok. 16,6 km, wydana DŚU;

Białystok Księżyno - Białystok Południe, ok. 8 km S oraz ok. 13,8 km DK65, wydana DŚU;

Białystok Południe - Wojszki, ok. 11,2 km, wydana DŚU;

Wojszki - Deniski (most na Narwi z dojazdami) ok. 3,9 km, wydana DŚU, w przygotowaniu;

Deniski - Haćki, ok. 6,6 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Haćki - Bielsk Podlaski Zachód, ok. 11,2 km, w realizacji - ruszyły prace budowlane;

Bielsk Podlaski Zachód - Boćki, ok. 12,2 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Boćki - Malewice, ok. 15,9 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Malewice - Chlebczyn, ok. 25,1 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66, ok. 6 km (GP), w realizacji - oczekiwanie na ZRID.

Via Carpatia - co to za trasa?

Droga S19, podobnie jak S16 i S61, wchodzi w skład szlaku Via Carpatia - kluczowego korytarza transportowego łączącego Europę Północną i Południową. Trasa ma przebiegać z Litwy, przez Polskę, Słowację, Węgry, a dalej do Rumunii i Grecji. W naszym kraju droga będzie miała około 700 km. Jej przebieg został wytyczony przez tereny pięciu województw - podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.