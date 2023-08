Rośnie ekspresowa Zakopianka. Kiedy będzie gotowa?

Spis treści: 01 Termin oddania do użytku odcinka DK47 był już dwukrotnie przesuwany

02 Jak wygląda postęp prac na fragmencie DK47?

03 Koszt realizacji 16-kilometrowego odcinka to przeszło 924 mln złotych

Termin oddania do użytku odcinka DK47 był już dwukrotnie przesuwany

Termin oddania do użytku około 16-kilometrowego odcinka drogi krajowej numer 47 Rdzawka - Nowy Targ, którego budowa ruszyła w czerwcu 2020 roku, pierwotnie był przewidziany na październik 2023 roku. Niestety na wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, potrzebnego do rozpoczęcia prac, wykonawca musiał czekać kilka miesięcy dłużej niż zakładał. To poskutkowało opóźnieniami w realizacji i w związku z tym postanowiono przesunąć termin oddania do użytku na czerwiec 2024 roku.

Niestety, wkrótce okazało się, że termin znowu trzeba przesunąć. Tym razem za opóźnienia miała być odpowiedzialna... pogoda. Ze względu na niesprzyjającą aurę nie udało się zrealizować w zeszłym roku wszystkich założonych prac. W związku z tym obecny termin oddania trasy do użytku to wrzesień 2024 roku.

Reklama

Jak wygląda postęp prac na fragmencie DK47?

Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła poinformować, jak wygląda sytuacja na placu budowy. W poście udostępnionym w mediach społecznościowych możemy przeczytać, że postęp prac na tym 16-kilometrowym odcinku przekroczył już 80 proc.

Koszt realizacji 16-kilometrowego odcinka to przeszło 924 mln złotych

Przypomnijmy, umowę na realizację DK47 między Rdzawką i Nowym Targiem w trybie "projektuj i buduj" podpisano we wrześniu 2018 roku. Pierwotnie koszt inwestycji szacowano na ponad 880 mln złotych. Zgodnie z obecnymi informacjami GDDKiA wartość projektu wynosi przeszło 924 mln złotych.

W ramach inwestycji ma powstać dwujezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości 16,14 km z czterema węzłami drogowymi (Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe). Droga została poprowadzona po nowym terenie. Jedynie na początku i na końcu została połączona z istniejącą już dwujezdniową drogą krajową. Budowa obejmuje stworzenie wielu obiektów inżynierskich, w tym aż 19 mostów i wiaduktów, po których prowadzona będzie nowa trasa. Najdłuższy z nich, zlokalizowany w Nowym Targu, będzie miał 850 m długości, a drugi co do wielkości, znajdujący się w miejscowości Lasek, będzie miał prawie 690 m długości. Różnica między początkiem odcinka i węzłem Nowy Targ Południe będzie wynosiła 190 m.