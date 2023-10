Przetarg na budowę odcinka drogi S19. Chętnych nie brakuje

Spis treści: 01 10 firm chętnych na zbudowanie odcinka drogi S19

10 firm chętnych na zbudowanie odcinka drogi S19

Przetarg na wybór wykonawcy odcinka drogi ekspresowej S19 Czarna Białostocka - Białystok Północ został ogłoszony w lipcu tego roku. W sumie chęć zaprojektowania i wybudowania 13-kilometrowej trasy zgłosiło 10 przedsiębiorstw. Z danych przedstawionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że najniższą ofertę przedstawiła firma Unibep SA. Opiewa ona na prawie 347,8 mln złotych. Najwięcej za stworzenie trasy oczekuje Budimex S.A. - ponad 417,4 mln złotych. Budżet, który GDDKiA zarezerwowała na zrealizowanie inwestycji to ponad 337,4 mln złotych. Oznacza to, że wszystkie oferty przekroczyły zaplanowany budżet.

W trakcie analizy zgłoszeń kluczową kwestią będzie cena (60 proc.). GDDKiA będzie zwracała również uwagę na przedłużenie okresu gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne, wraz z ich posadowieniem (20 proc.). Znaczenie będzie miało także przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe razem z ich wyposażeniem. GDDKiA zwraca uwagę, że wszystkie firmy, które złożyły oferty, zadeklarowały maksymalne okresy gwarancji jakości, czyli 10 lat.

Odcinek S19 pozwoli na połączenie Białegostoku z granicą państwa

Odcinek jest częścią inwestycji skoncentrowanej na budowie drogi S19 od granicy państwa z Białorusią do Białegostoku. Planowana część ekspresówki ma prowadzić od przejścia granicznego w Kuźnicy przez Sokółkę, Czarną Białostocką, Wasilków do węzła Białystok Zachód (połączenie z drogą S8). Droga ma poprowadzić ruch tranzytowy od granicy kraju do centrum, dzięki połączeniu z drogą ekspresową S8.

Odcinek Czarna Białostocka - Białystok Północ ma być drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu (plus pas awaryjny). Trasa poprowadzona zostanie "w przybliżeniu śladem istniejącej DK19" - informuje GDDKiA. Rodzaj nawierzchni będzie zależał od wyboru wykonawcy. Wyjątkiem ma być jedynie obwodnica Wasilkowa. Jezdnia będzie miała tam nawierzchnię bitumiczną.

Na istniejącej już obwodnicy Wasilkowa zostanie dobudowana druga jezdnia (po stronie południowej). Ta, która już istnieje, będzie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej. Na całym odcinku przewidziano 18 obiektów inżynierskich, z czego 14 zostanie wybudowanych od nowa. W przypadku tych już istniejących nastąpi rozbudowa o pomost z drugą jezdnią.

Droga S19 połączy trzy województwa na wschodzie kraju

Obecnie w budowie znajduje się odcinek Kuźnica - Sokółka Północ. W przypadku fragmentu Sokółka Północ - Czarna Białostocka prowadzona jest weryfikacja oferty. W przetargu jest teraz jeszcze odcinek Białystok Północ - Dobrzyniewo. Obecnie prace budowlane prowadzone są na dwóch z nich. Pozostałe znajdują się na etapach wyboru wykonawcy czy oczekiwania na decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Część z odcinków otrzymała decyzję środowiskową, pozwalającą na ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy.

W województwie podlaskim droga ekspresowa S19 będzie miała ponad 177 km długości. Realizacja trasy została podzielona na 15 odcinków (uwzględniając obwodnicę Bielska Podlaskiego). Na Lubelszczyźnie z kolei trasa będzie miała docelowo ok. 190 km długości. Kierowcy mogą już korzystać z sześciu odcinków w kierunku Rzeszowa od węzła Lublin Węglin do granicy z województwem podkarpackim oraz z północnej części obwodnicy Lublina. W realizacji jest obecnie sześć odcinków trasy od granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik (łączna długość tej trasy do 100 km). Na podkarpaciu natomiast będzie miała docelowo ok. 169 km. Do użytku kierowców oddano już 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie - Rzeszów Południe.