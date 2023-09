Powstanie kolejny odcinek S12. Ułatwi podróż pomiędzy granicami państwa

Spis treści: 01 Droga S12 skróci podróż zachodu na wschód

02 Droga S12 - wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka

03 Droga S12 - termin realizacji to 2033 rok

Droga S12 skróci podróż zachodu na wschód

Rozbudowa drogi ekspresowej S12 to z punktu widzenia naszego państwa bardzo ważna inwestycja. Dzięki niej kierowcy podróżujący pomiędzy zachodnią, a wschodnią granicą Polski, będą mogli przemieszczać najkrótszym możliwym połączeniem. Trasa przejmie również międzynarodowy ruch tranzytowy w kierunku Kijowa.

- Droga ekspresowa S12 docelowo połączy centralną i wschodnią Polskę. Jej powstanie jest konieczne, aby sieć drogowa w Polsce była spójna, mieszkańcy miast i miasteczek mogli zostać uwolnieni od ciężkiego ruchu tranzytowego. Inwestycje są jednym z filarów naszej dbałości o wzrost bezpieczeństwa na polskich drogach. powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowa trasa, której początek będzie znajdował się u zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, a koniec na przejściu granicznym w Dorohusku, będzie przebiegać w całości po nowym śladzie. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego. Obecnie można już korzystać z blisko 94 km S12 w woj. lubelskim, od Puław do Piask, a w realizacji jest 70 z 75 km dalszego odcinka do granicy z Ukrainą. To jednak jeszcze nie koniec.

Reklama

Droga S12 - wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka

Niedawno GDDKiA poinformowała, że do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła już dokumentacja przetargowa na realizację odcinka od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy.

Jak można wyczytać z oficjalnego komunikatu - ogłoszony przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka od granicy województwa łódzkiego do Przysuchy o długości 14,4 km. Pierwszy fragment S12 w woj. Mazowieckim będzie posiadał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra. Plan uwzględnia także powstanie pasów awaryjnych. Obie jezdnie będą oddzielone pasem rozdziału o szerokości co najmniej 5 metrów.

GDDKiA podkreśla, że start inwestycji może skutkować wieloma zmianami w dotychczasowym systemie dróg wojewódzkich. Jak czytamy:

Przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie wszystkie drogi lokalne, które będą kolidowały z nową trasą, tak aby przywrócić naruszone połączenia drogowe i przywrócić dojazdy do posesji. Pojawią się nowe elementy infrastruktury drogowej przeznaczone dla pieszych i rowerzystów, a także liczne inne obiekty inżynierskie oraz systemy odwonienia i urządzenia ochrony środowiska. Prawdziwe skarby na budowie drogi S7. Oto, co znaleźli drogowcy

Droga S12 - termin realizacji to 2033 rok

Także w najbliższym miesiącu ruszy przetarg na kolejny odcinek S12 woj. mazowieckim: Przysucha - Wieniawa o długości 15,1 km. Nowa trasa będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r.