Drogą S10 pojedziemy z Warszawy do Szczecina

Projekt drogi S10 zakłada, że do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku), połączy Szczecin z Obwodnicą Aglomeracji Warszawy. Trasa będzie liczyła ok. 430 km długości. W województwie kujawsko-pomorskim będzie miała docelowo ok. 180 km długości, z czego 35 km będzie wspólnym przebiegiem z autostradą A1, a 7 km z drogą S5.

Na tę chwilę kierowcy mogą korzystać z jej dwóch odcinków tj. Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Południe oraz Toruń Zachód - Toruń Południe. W realizacji są już cztery odcinki od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. Dla trzech w dalszym ciągu opracowywane są materiały do wniosku o ZRID. Jeszcze w tym roku GDDKiA ogłosi przetargi na realizację ośmiu nowych odcinków S10 pomiędzy Szczecinem i Piłą o łącznej długości 114 km.