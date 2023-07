W ramach inwestycji zbudowano węzeł Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487, a także 24 obiekty mostowe (w tym dwa wiadukty o długości ok. 135 m i 126 m znajdujące się nad linią kolejową relacji Tarnowskie Góry - Kluczbork). Oprócz trasy głównej powstały również jezdnie dodatkowe. Służyć mają one do obsługi ruchu mieszkańców okolicznych terenów.

Obwodnica Olesna gotowa po przeszło czterech latach od podpisania umowy

Umowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna została podpisana przeszło cztery lata temu - w maju 2019 roku. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 800 mln złotych z czego przeszło 411 mln złotych pochodzi ze środków Unii Europejskiej.